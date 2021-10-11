У Дніпрі дівчинка дивом вижила після падіння із вікна на сьомому поверсі

Дівчинку врятували гілки, на які вона впала.

Випала із 7 поверху, але вижила. У Дніпрі медики рятують 12-річну дівчину. Зараз школярка в реанімації, але вже прийшла до тями.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

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Вона разом із друзями гуляла в закинутій будівлі в середмісті. Через те, що аварійну споруду не охороняють, там постійно збирається молодь та безхатьки.

Близько 10 вечора дівчина сиділа на підвіконні, коли на гомін підлітків прийшов чоловік із ліхтариком. Поки діти говорили з ним, дівчина раптом випала з вікна. Її життя врятувала купа гілля та сміття під будівлею. «Тут досить і з третього впасти на бетон, щоб загинути. Жива залишилася, замортизували гілки. Як я їх буду ганяти? І що я там зроблю один проти натовпу п'яної молоді?», - розмірковує охоронець території.

Медики кажуть, у дівчини переломи та забиття, але загрози для життя немає. «Стан повністю стабілізовано. Життю дитини нічого не загрожує, вона вже в ясній свідомості. Але самого моменту вона не пам'ятає, була втрата свідомості, тому щось докладніше з'ясувати не вдається», - розповідає завідувач відділенням реанімації обласної дитячої лікарні Сергій Єгоров.

Новини України: 12-річна школярка вижила після падіння з сьомого поверху закинутої будівлі

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