У Дніпрі господар нацькував оскаженілого пса на перехожого, який йшов до магазину

У Дніпрі господар нацькував оскаженілого пса на перехожого, який йшов до магазину

Чоловік відбивався, як міг, тож пес вкусити його не зміг.

У Дніпрі власник собаки під час вигулу відпустив тварину і вона напала на перехожого. Жителі району, де це сталося, твердять - цей випадок вже третій за пів року. І начебто власник сам нацьковує пса на людей. На нього вже написали не одну заяву у поліцію, але він продовжує тримати в страху мешканців навколишніх дворів.

Про те, як покласти цьому край - 4 січня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Мар’яна - донька постраждалого - каже, батько приїхав до них святкувати Новий рік і день народження. Пішов у магазин, аж тут - на нього налетіла оскаженіла собака. Чоловік відбивався, як міг, тож пес вкусити його не зміг.

У Дніпрі собака напав на перехожого під час вигулу | Новини України

Пощастило й іншій родині з цього ж спального району. У травні минулого року цей же чоловік знов скандалив та вигулював пса без намордника.

Крім того молодик разом з подругою нацькували пса на жінку з двома собаками. Що чоловік, часто в неадекватному стані, вигулює тварину без намордника підтверджують й інші мешканці спального району.

На власника собаки поліція виписала адмінпротокол. За порушення правил утримання йому загрожує штраф до трьох з половиною тисяч гривень. Також суд може конфіскувати собаку.

Нагадаємо:

У столиці на вході в магазин, серед спального мікрорайону, пес бійцівської породи на смерть загриз кішку. Витягти пухнасту з пащі собаки намагалися очевидці, але марно: від травм тварина загинула. Місцеві бояться, аби пес не накинувся і на них, бо ж господар завжди вигулює тварину без намордника.

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Автор: Анастасія Невірна