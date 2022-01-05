У Дніпрі господар нацькував оскаженілого пса на перехожого, який йшов до магазину

Чоловік відбивався, як міг, тож пес вкусити його не зміг.
У Дніпрі власник собаки під час вигулу відпустив тварину і вона напала на перехожого. Жителі району, де це сталося, твердять - цей випадок вже третій за пів року. І начебто власник сам нацьковує пса на людей. На нього вже написали не одну заяву у поліцію, але він продовжує тримати в страху мешканців навколишніх дворів.
Про те, як покласти цьому край - 4 січня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.
Мар’яна - донька постраждалого - каже, батько приїхав до них святкувати Новий рік і день народження. Пішов у магазин, аж тут - на нього налетіла оскаженіла собака. Чоловік відбивався, як міг, тож пес вкусити його не зміг.
Пощастило й іншій родині з цього ж спального району. У травні минулого року цей же чоловік знов скандалив та вигулював пса без намордника.
Крім того молодик разом з подругою нацькували пса на жінку з двома собаками. Що чоловік, часто в неадекватному стані, вигулює тварину без намордника підтверджують й інші мешканці спального району.
На власника собаки поліція виписала адмінпротокол. За порушення правил утримання йому загрожує штраф до трьох з половиною тисяч гривень. Також суд може конфіскувати собаку.
Нагадаємо:
У столиці на вході в магазин, серед спального мікрорайону, пес бійцівської породи на смерть загриз кішку. Витягти пухнасту з пащі собаки намагалися очевидці, але марно: від травм тварина загинула. Місцеві бояться, аби пес не накинувся і на них, бо ж господар завжди вигулює тварину без намордника.
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Автор: Анастасія Невірна