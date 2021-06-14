У Дніпрі громадяни Нігерії під час святкування дня народження перерізали горло чотирьом козлам

За це особам може світити цілком серйозне покарання.

У Дніпрі 12 іноземців під час святкування дня народження перерізали горло чотирьом козлам, після чого кинули їх в багаття.

Про це ТСН.ua повідомили в пресслужбі патрульної поліції в Дніпропетровській області.

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Так, в соцмережах з'явилася інформація про те, що на одному з міських пляжів громадяни Нігерії вбивали і спалювали кіз. Відпочиваючі на водоймі почули крики тварин і викликали правоохоронців. Згодом на місце інциденту приїхав наряд спецпідрозділу "ТОР".

"На пляжі поліцейські виявили 12 осіб. Вони пояснили, що святкують день народження. На місці також знайшли чотири обсмажені туші кіз без голів і одного живого пов'язаного козла. Громадян Нігерії затримали і доставили у відділення поліції", — розповіли ТСН.ua в пресслужбі патрульної поліції області.

Там також підкреслили, що "вечірка" для нігерійців може обернутися цілком серйозними наслідками, оскільки кваліфікувати подію можна як жорстоке поводження з тваринами.

Нагадаємо, що в Києві з 10 поверху викинули собаку. Вереск почули сусіди, вони й вибігли на вулицю. Зате п'яний власник намагався затягнути напівживого пса додому. Довелося викликати поліцію.

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