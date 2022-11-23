У Дніпрі хлопчик-талісман для військових дочекався пораненого друга, про зустріч із яким мріяв

У Дніпрі хлопчик-талісман для військових дочекався друга, якого мріяв побачити після його зникнення, йдеться в ТСН.

Другокласник Артем з Дніпропетровщини уже пів року із саморобним прапорцем вітає захисників, що їдуть на передову його селищем. ТСН розповідала про щоденні чергування хлопчика, якого військові охрестили "Талісманом". Їм Артем щоразу розповідав про своє найбільше бажання - ще раз побачитися з другом-військовим, який зник.

Нарешті поранений воїн зміг приїхати до хлопчика після лікування. Цієї зустрічі дитина очікувала від літа, коли його друг раптово зник.

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Спостережний пункт, аби підтримувати військових, Артем облаштував ще в квітні поруч із власним будинком. Із саморобним прапором та піснями вітав їх щодня після навчання. За неймовірну щирість захисники назвали його своїм талісманом. Та з сотень військових, яких підтримував у ці місяці, хлопчику найбільше припав до душі один чоловік. Та якось чоловік припинив проїздити. Бабуся почала шукати друга Артемка. Врешті за тижні відчаю - у жовтні перша обнадійлива звістка, військовий знайшовся, але у шпиталі. Їм тоді вдалося поговорити телефоном і домовитись про майбутню зустріч.

Військовий дотримався обіцянки, хоч і з тростинами, та приїхав до талісмана, ще й з подарунками.

“Зашкалюють емоції! Просто зашкалюють! Я вам не можу передати! Навіть тиск піднявся! Дай йому, Боже, здоров’я, щоб він поправився, щоб переніс операцію, щоб встав в стрій”, - каже бабуся, яка радіє за онука.

У військового попереду лікування, та Артем певен, що невдовзі обов’язково зустрінуться знов. Обіцяє чергувати на узбіччі фронтового шляху, поки не здійсниться його ще одна, найбільша мрія - перемога України у цій війні.

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