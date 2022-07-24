У Дніпрі кінна школа через заборони не може купувати корм: тварини можуть голодувати

У школі немає дозволу від держави витрачати гроші на годування під час воєнного стану. Водночас тут прихистили ще й тварин-переселенців, яких заледве вивезли із зон активних бойових дій. Тож потреба в їжі для коней тільки зростає, йдеться в ТСН.

Багатодітна родина фотографується з кіньми не лише заради гарних світлин - передусім, щоб вберегти тварин від голоду. Задля допомоги коням об’єдналися тренери, фотографи та небайдужі містяни. Усі зібрані внески витрачають на корми. «Коні йдуть у зиму. І ситуація справді не проста. Я хотіла б підтримати. Коні – дуже граціозні тварини і хотілося б це передати на фотографії. І коли вони ставлять вуха, це дуже гарно! І коли кінь напружений, це море м'язів, це грація, джерело натхнення», - каже фото графиня Олена.

Спортсменка Настя Хов’якова мобілізувала на допомогу коням усіх родичів та друзів. Вона вже чотири роки займається тут верховою їздою.» Їм скоро нічого буде їсти, ти це розумієш і не знаєш, як вчинити правильно. Дуже хвилююсь! Це наші друзі! Це не просто тварини», - каже Настя.

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П’ять літер, що лишили коней без їжі. Фураж досі не дозволений для закупівель зі спецрахунків під час воєнного стану. Цей перелік ухвалює Кабмін.

«Нам сказали: що прописано, то і можете купувати. Тобто цеглу можна. Корм для тварин - ні. Бо це не продукти харчування. Тобто читайте коням 590 постанову. Школа має власні кошти на рахунку, але не може розрахуватись за поставлені корми», - пояснює директор дитячо-юнацької кінноспортивної школи олімпійського резерва Павло Касьянов.

56 власних коней школи і ще більше десяти тварин - вимушених переселенців. Усім їм потрібен ячмінь, сіно, овес, кукурудза та комбікорм. Щоб купити їх співробітники школи вимушені влаштовувати платні фотосесії.

Тренери кажуть, що зараз саме час заготівлі кормів, нині їх можна придбати в достатній кількості та за прийнятною ціною. Тому невпинно звертаються, аби їм дозволили витрачати на це зароблені кошти. «Ми пишемо листи, ми пишемо звернення, але реакції немає. Ніхто не ризикує взяти відповідальність і дозволити нам користуватися грошима, які в нас є, які зароблені саме нами», – пояснює тренерка дитячо-юнацької кінноспортивної школи олімпійського резерва Мілена Тараненко.

Тож нині запрошують усіх небайдужих підтримати коней, а заразом отримати й антистрес-терапію. А ще принести яблука, моркву чи сухарики, або допомогти доглядом за тваринами - кінноспортивна школа запрошує усіх небайдужих. Тут кажуть, що зроблять усе, аби вихованці не відчули голоду.

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