У Дніпрі колишній співмешканець тричі переїхав жінку: вона у важкому стані

У Дніпрі колишній співмешканець тричі переїхав жінку: вона у важкому стані

Лікарі утримуються від прогнозів.

На околиці Дніпра водій "Славути" наїхав на жінку, що переходила дорогу, та протягнув її зо 20 метрів.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Після зіткнення - здав назад і знов наїхав на потерпілу, а потім зник із місця аварії. Машину знайшли за два квартали від місця ДТП. На капоті була вм'ятина від удару, а на колесі - кров.

Свідки аварії кажуть, чоловік, який був за кермом - колишній співмешканець збитої жінки. І в такий спосіб він начебто вирішив їй помститися за нещодавній розрив стосунків.

Потерпілу непритомну в тяжкому стані забрала "швидка". Її вже двічі прооперували. Від прогнозів медики утримуються.

«Забій головного мозку, важкого ступеня, є перелом плечової кістки, розрив печінки. Стан її тяжкий, вона на штучній вентиляції легень. Загроза життю зберігається», - розказує заступник медичного директора з хірургічної допомоги обласної лікарні Мечникова Юрій Скребець.

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