У Дніпрі лікар, який працював в амбулаторії, організував торгівлю фальшими COVID-сертифікатами

У Дніпрі лікар, який працював в амбулаторії, організував торгівлю фальшими COVID-сертифікатами

Продавав "липові" сертифікати кілька місяців

У Дніпрі правоохоронці затримали лікаря, який організував торгівлю фальшими сертифікатами про вакцинацію. Він працював в одній з амбулаторій міста.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.14:00.

Як з'ясували слідчі, лікар отримував 2 500 тисяч за фальшивий сертифікат. Він вносив підробні дані про щеплення в систему "Хелсі". Їх як щеплених лікар заносив у систему, а вакцину просто утилізував. Далі в додатку "Дія" автоматично формувався сертифікат. До лікаря зверталися клієнти, які не хотіли вакцинуватися, але для подорожей або безперешкодного відвідування крамниць та ресторанів прагнули мати сертифікат.

Лікаря спіймали під час передачі 9-ти підробних документів. За даними СБУ, торгував він ними вже кілька місяців.

Новини Дніпра: правоохоронці затримали лікаря, який організував торгівлю COVID-сертифікатами

Нагадаємо, в МВС повідомили, двом лікарям в Україні, які підробляли COVID-сертифікатів, суд виніс вироки. Одну лікарку засуджено до 2 років позбавлення волі з випробуванням терміном, іншу оштрафовано і тимчасово позбавлено права займатися меддіяльністю. Покарано і тих, хто купував такі документи.

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