У Дніпрі лікарі борються за життя жорстоко побитої трирічної дівчинки: як почувається малеча

Винному у побитті дитини загрожує до 8 років ув'язнення.

Життя трирічної дівчинки у Дніпрі зараз в руках медиків. У дитини численні переломи, синці і крововиливи по всьому тілу. Маля досі у комі і його готують уже до третьої складної операції. Та найстрашніше - у лікарів жодних сумніві - такі травми можуть бути наслідком лише жорстокого побиття.

Про те, хто міг стати катом для крихітки - 14 червня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Непритомну, із судомами, паралічем кінцівок та вкриту синцями - у такому тяжкому стані сюди , до обласної дитячої лікарні, доправили 3-річну Христинку. Дівчинку прооперували, але вона і досі в комі.

А ще у дитини зламана ключиця та закрита черепно-мозкова травма. Аби врятувати їй життя, зробили екстренну трепанацію черепа. Утім від прогнозів лікарі поки утримуються.

"Зроблена трепанація черепа та видалено гематому. Нажаль, зараз динаміка не дуже позитивна. Тому що відмічається вторинний набряк", - зазначає завідувач дитячого нейрохірургічного відділення Володимир Агафонов.

Той характер травм, які були у дитини, можуть свідчити про жорстоку поведінку з дитиною.

Відомо, що "швидку" викликала матір Христинки. З власних джерел знаємо - правоохоронцям жінка заявила, що дівчинку викрав і побив її біологічний батько, який з ними не проживає. Однак згодом наче б то вона чомусь відмовилася від звинувачень та кілька разів змінювала свідчення. Тож у поліції підозр з неї поки що не знімають.

"Ми допросили мати та біологічного батька дитини, який не проживає разом із дитиною. Зараз тривають слідчі дії. Мати 95-го року народження раніше не притягувалася до кримінальної відповідальності, батько - теж", - розповідають в поліції.

У селі, де проживала родина не вірять, що хтось із батьків міг так по-звірячому побити єдину доньку. 25-річна Світлана і на 10 років старший Олександр – безробітні, кажуть сусіди. Утім чоловік підробляв, де міг. Дружина займалася вихованням.

Застати вдома батька Христинки не вдалося. А от до цього будинку дівчинка переїхала з мамою кілька місяців тому – після того, як батьки розлучилися. Тут сусіди майже нічого про них не знають. А дівчинку – твердять - на вулиці взагалі не бачили.

Служба у справах дітей теж із родиною не знайома.

"Дана родина на обліку не перебувала, жодних повідомлень не надходило про те, шо вони знаходяться в складних життєвих обставинах", - зазначає начальник служби у справах дітей Олексій Гречанов.

Винному у побитті дитини загрожує до 8 років ув'язнення. Але поки що правоохоронці відпустили і матір, і батька. Їхню доньку чекає вже третя операція. Лікарі кажуть, якщо навіть мине загроза для життя, зберігається велика ймовірність , що травми можуть призвести до інвалідності.

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