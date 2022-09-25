У Дніпрі майже 300 переселенців із зони бойових дій можуть опинитись на вулиці

Один з найбільших волонтерських притулків Дніпра під загрозою закриття, бо у приміщенні, яке на початку повномасштабного втрогнення самотужки привели до ладу волонтери, відсутнє опалення. І якщо його не підключити, жити в шелтері взимку буде неможливо, йдеться в ТСН.

Кинуті на підлогу дошки накриті старими килимами. Так у цьому притулку приймали перших переселенців з самими дошка мами, які накривали килимами. Тоді люди тікали з обпалених війною Донеччини та Луганщини і значна частина з них залишились жити у цьому шелтері. Тоді небайдужі збирали для притулку усе необхідне, а своїми силами фактично відремонтували стару будівлю.

Зараз у притулку майже 250 людей, це і вагітні, яким немає куди податися далі із немовлятами і багатодітні родини, дім яких на окупованих територіях. Всі вони із жахом чекають на зиму, б ж у старій будівлі науково-дослідного інституту, де розмістився шелтер, немає опалення. Довгі роки приміщення стояло порожнє, батареї з кімнат зрізали. Змонтувати нові - електичні- можна швидко, але ціна питання- 800 тисяч гривень. «У нас є проєкти, є фабрики, з якими ми розмовляли, є навіть попередня сума - 400 тисяч на електропроводку і 380 - це на опалення, тобто безпосередньо на ці батареї. Неможливо нам подужати», - каже засновниця притулку для переселенців Таліна Жарікова.

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Аби відновити опалення волонтери притулку звертались і в мерію, і в обласну адміністрацію, та поки безрезультатно. В управлінні соцзахисту Дніпра обіцяють мешканцям шелтеру продуктові набори та засоби гігієни, але встановлення батарей не фінансуватимуть. «Ми спрацьовуємо з «Червоним хрестом», вони до нас звернулись з пропозицією укласти меморандум про співпрацю, вони мають намір виділити кошти на деякі окремі ремонтні роботи. В тому числі вони нас завірили, що можуть закупити обігрівачі», - каже керівниця управління соціального захисту Дніпра Ірина Максименко.

Та нагріти велику будівлю одними лиш обігрівачами нереально, кажуть волонтери. Та і коли їх поставлять і скільки, поки ніхто не каже. Тож зібрати необхідну суму на електричне опалення хоча б кількох кімнат, волонтери намагаються самотужки і просять відгукнутись небайдужих. Бо ж інакше, кажуть, серед зими без прихистку опиняться цілі родини переселенців, серед яких 90 дітей.

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