У Дніпрі медики в дивовижний спосіб рятують очі бійцям і цивільним, які постраждали від вибухів

У Дніпрі рятують зір військових та цивільних, які постраждали під час бойових дій. В їхніх очах уламки, шматки бетону та опіки від полум’я. Лише від початку повномасштабного вторгнення в одній лікарні зробили понад дві тисячі операцій. Медикам вдалося досягти неймовірних результатів. Лише в кількох випадках довелося видаляти око, в інших - змогли врятувати, йдеться в ТСН.

Одна операція позаду, ще одна попереду - Михайлу намагаються врятувати зір, у нього в оці уламок. “Міліметра чотири, та все буде добре. Сітківка на місці. Гарно все зробимо і будеш бачити”, - кажуть під час обстеження медики.

Він був футболістом на Закарпатті, але усе змінило повномасштабне вторгнення. Добровольцем пішов до війська і воював біля Кремінної на Луганщині. Поранення дістав, коли відбивали ворожий штурм. “З дрона скинули гранату. Раз - просто вибух перед обличчям. Я впав. Побратими підняли. Таке було відчуття, що пів обличчя немає, такий був удар. Оборону успішно витримали, росіяни відступили”, - розповідає Михайло.

22-річному ж Олександрові довелося зшивати понівечене око заново. Він боронив Бахмутський напрямок. Коли з побратимами відбивав штурм, вибухом зрешетило око та руку. “Почали два танки працювати навхрест. Артилерія. Міномети. Вертоліт прилетів трохи. Просто в окоп, просто переді мною впав снаряд. В одного товариша пальці на нозі відірвало. Мені шість осколочних в око. Ще два у руці є. Жити буду”, - каже Саша.

Понад дві тисячі операцій за рік - медики у лікарні Дніпра рятують очі і військовим, і цивільним. Визнають: поранення бувають вкрай тяжкі. “Коли вибухає і земля горить, і людина засипається усім цим, і залізобетоном. Проникаюче поранення, уламкове поранення. Це безумовно забої ока, це різні опіки очей, тому що найчастіше це відкритим полум’ям. Тобто при вибуху - це полум’я травмує око”, - пояснюють лікарі.

Але завдяки усім зусиллям та сучасним технологіям, лише в декількох випадках не вдавалося зберегти око, кажуть медики. Зазвичай, повертають пораненим зір, а отже й можливість повернутися до повноцінного життя і навіть до війська.

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