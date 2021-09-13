У Дніпрі "Мерседес" зніс натовп людей біля супермаркета: подробиці і відео ДТП

Внаслідок аварії постраждало шестеро осіб, двоє з них - діти
У Дніпрі "Мерседес" зніс натовп людей. Внаслідок ДТП постраждало шестеро осіб, двоє з них - діти. Всі вони наразі у лікарні.
Про це йдеться у випуску ТСН. Ранок 13 вересня.
Момент аварії потрапив на камери відеоспостереження. Мерседес, що летів лівим берегом міста, врізався в інший автомобіль. Від удару він вилетів на зустрічну смугу і збив чоловіка, який саме переходив дорогу, а потім влетів у натовп людей біля супермаркета.
Зупинилася некерована іномарка лише в стіні будинку. Водій "Мерседеса" намагався втекти з місця ДТП. Затримали його перехожі та передали поліцейським.
За словами свідків аварії, чоловік за кермом був напідпитку.
"Побачила, як водій, який сидів за кермом, намагається утекти з машини. Його били перехожі. Намагалися його зупинити, тому що він хотів утекти. Був у стані дуже сильного алкогольного сп'яніння", - розповіда нам очевидиця аварії.
Нагадаємо, у Бердянську депутат напідпитку збив людину й намагався втекти.