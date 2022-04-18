У Дніпрі мешканці самотужки відновили бомбосховище часів Другої світової: який вигляд тепер має укриття

У Дніпрі мешканці самотужки відновили бомбосховище часів Другої світової: який вигляд тепер має укриття

Зараз це повноцінне обладнане бомбосховище, в якому є і продукти, і ліжка з ковдрами.

Мешканці одного з районів Дніпра власноруч відновили бомбосховище, яке понад пів століття стояло закинутим. Фактично вони відкопали його з-під землі, а коли впорались із цим завданням, то організували ще й притулок для біженців.

Як йдеться у сюжеті ТСН, усе це робили звичайні люди, які навіть волонтерами себе не вважають.

У цьому укритті є три зали, у кожному з них може розміститися до 100 людей.

Зараз це повноцінне обладнане бомбосховище, в якому є і продукти, і ліжка з ковдрами. А ще кілька тижнів тому це місце виглядало геть інакше.

Дніпряни власноруч відновили бомбосховище, яке понад пів століття стояло закинутим

Волонтер Олександр розповідає, що раніше це бомбосховище було в жахливому стані, там стояла вода, було холодно, сиро. Також освітлення там не було.

Укриття часів Другої світової звичайні жителі Дніпра разом відновлювали кілька днів і нині на досягнутому зупинятись не збираються.

Також читайте В Україні відбудовуватимуть будинки вже із комфортними бомбосховищами, але знадобиться кілька років

Там не лише ховались під час повітряної тривоги, а й влаштовували на ночівлю біженців, яким ніде було зупинитись.

Після того, як укріпили сховище, активісти побачили приміщення колишнього інституту, яке років десять стоїть порожнім. Довго не думали та самотужки привели до ладу і його. Туди вже тиждень поселяють людей, які втекли з-під обстрілів з Харківщини та Донбасу. За цей час прихисток в цьому приміщенні знайшли понад 200 переселенців.

Читайте також: