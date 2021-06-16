Дніпро накрила негода: жителі публікують знімки "малинового" заходу сонця, "НЛО" та смерчу

За даними синоптиків, за кілька годин в місті випало 9 мм опадів.

У Дніпрі негода принесла з собою не тільки обвали набережної, змитий асфальт і затоплені вулиці, але і вражаючої краси хмари.

Знімками природного явища місцеві мешканці ділилися в соціальних мережах.

Так, увечері 15 червня над містом повисли хмари, які багато хто спочатку прийняв за торнадо. Однак зі смерчем у них немає нічого спільного.

Пізніше на небі "засвітився" захід сонця, який в соцмережах прозвали "малиновим". Супроводжувався він сильною зливою, яка вже традиційно затопила міські проспекти та вулиці.

Свої емоції від побаченого місцеві мешканці публікували в коментарях:

Думаю, ще років зо 2—3 і погода навчитися робити нормальні смерчі.

Смерч, але якийсь слабкий.

Прибуття НЛО.

Водночас синоптики кажуть, що така будова хмар — звичайний наслідок поганої погоди.

У Дніпрі після негоди фіксують дивовижні метеоявища

"Червоні хмари на заході — звичне явище. Сонячне світло само собою біле, при цьому в нього входять різні світлові хвилі. Коли сонце сідає, атмосфера повністю поглинає довгі хвилі, тому захід ми бачимо червоним", — пояснила ТСН.ua начальниця міського центру гідрометеорології Олександра Смирнова.

Фото із соцмереж

Вона також зазначила, що за перші числа червня випало близько 157% норми місячних опадів. Дощ же повинен відступити на вихідних, 19—20 червня.

Фото з соціальних мереж

"До нас з півдня заходять безперервні циклони, які в Україні заблокували антициклони. Тому у нас ллє. З 19 числа має розпогодиться, піде підвищення температури, опадів не очікується", — підкреслила синоптикиня.

Фото із соцмереж

Нагадаємо, що в мікрорайоні Ракове в Хмельницькому затопило дорогу, хоча дощі в місті випали ще вчора. На затопленій вулиці Чорновола, покритою водою рудого кольору, під асфальт провалилася вантажівка.

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