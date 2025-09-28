- Дата публікації
У Дніпрі можна придбати квартиру до 10 тисяч доларів: який вигляд має найдешевше житло (фото)
Власник пропонує залишити усі меблі в квартирі.
У Дніпрі продають смарт-квартиру вартістю 9,9 тисяч доларів. Її площа — всього 18 квадратних метрів. Житло пропонують як бюджетний варіант для проживання або інвестицій.
Про це йдеться в оголошенні на популярному сайті з пошуку нерухомості. Це один із найдешевших варіантів у місті.
Згідно з описом, однокімнатна «смарт-малосімейка» розташована на вулиці Коксовій.
Наразі квартира здається в оренду. Серед переваг продавець називає нові металеві двері ручної роботи та встановлений сучасний рекуператор повітря. Будинок утеплений зовні, опалення — електричне. Площа кухні надзвичайно маленька — трохи більше двох квадратних метрів.
Вартість квартири складає близько 10 тисяч доларів. Якщо купувати разом із меблями, ціна зросте до 10,5 тисяч. Продавець пише, що вказана ціна актуальна лише до Нового року.