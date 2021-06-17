У Дніпрі на території школи знайшли мертвого чоловіка: що відомо

Померлим виявився охоронець навчального закладу.

У Дніпрі на території школи №137 місцеві жителі виявили труп чоловіка. Померлим виявився охоронець навчального закладу.

Про це ТСН.ua повідомили в пресслужбі Дніпровського відділення поліції.

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Як стало відомо, про те, що трапилося, на гарячу лінію "102" повідомили місцеві мешканці, які побачили чоловіка, який не подає ознак життя.

"Виявили тіло чоловіка 1957 року народження. Без видимих ​​тілесних ушкоджень. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті", — розповіли нам в пресслужбі Дніпровського відділення поліції.

На місці працювали судмедексперти. Встановлюються всі деталі події.

Нагадаємо, що в Дніпрі в кабіні вантажівки знайшли мертвим 40-річного чоловіка, який добу не виходив на зв'язок з родичами. За фактом події порушили кримінальне виробництво з позначкою "природна смерть".

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