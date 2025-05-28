У Дніпрі на територію школи ввірвалась нетвереза жінка: реакція вчительки здивувала

У Дніпрі вчителька врятувала дітей від нападниці / © Pexels

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У Дніпрі вчителька самотужки затримала пʼяну жінку, яка ввірвалася на подвірʼя гімназії. Пані почала штовхати дівчат, лаятися, а потім ще й намагалася вдарити учительку. За колегу вступилася викладачка мистецтва.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Під час репетиції свята останнього дзвоника для девʼятикласників на подвірʼї школи раптово увірвалася жінка у капелюсі та бляшанкою алкоголю.

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Нетверезу хуліганку затримала вчителька мистецтв.

Усе почалося з лайки в бік учнів. Жінка штовхала дівчат, на зауваження вчителів не реагувала, а потім попрямувала до імпровізованоі сцени на ґанку.

«Вона взяла і вилила, вихлюпнулася цей свій напій під ноги дітям. Одна з вчителів, знову ж таки, робить зауваження. Вона бере свою шляпу і одягає на вчительку. Вчителька цю шляпу знімає. Їй же віддати нібито. Але вона замахується. Слава Богу, ця вчителька рукою себе захистила», — каже директорка гімназії.

Поки вчителька української мови відбивала напад, викладачка мистецтв кинулася на нападницю.

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Вчителька затримала нетверезу жінку / © ТСН

Охоронця чи шкільного поліцейського у школі немає. Лише черговий укриття від приватної фірми. Каже: на початку конфлікту зробив зауваження, бо застосовувати силу права не мав. Коли його врешті покликали на допомогу знов, нападниця вже була переможена.

Після інциденту учні повернулися на уроки. Відео виклали в соцмережі. Тож вчителька-рятівниця одразу стала зіркою соцмереж. Вона оговтується від пережитого, тож не в змозі говорити публічно. Колеги її підтримують.

«У неї така істерика була. Я кажу: Ганно Петрівно, я пишаюся вашим вчинком. Ви правда зробили так, як вам підказало серце! Не кожен би зміг», — каже директорка гімназії.

Що ж спонукало нападницю до таких дій, вона пояснити не змогла. Тридцяти шестирічна жінка була геть пʼяна, — повідомили патрульні.

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Поліцейські врешті вивели жінку за територію школи та відпустили додому .за дрібне хуліганство та появу у нетверезому стані у громадському місці їй загрожує штраф, виправні роботи чи арешт до 15 діб.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 12:00 28 травня. ЖАЛОБА НА ЖИТОМИРЩИНІ! Зеленський про ТАУРУСИ! П'яний СКАНДАЛ у Дніпрі