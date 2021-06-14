У Дніпрі нігерійці закатували чотирьох кіз: несамовиті крики з кущів на пляжі почули містяни

Претензії поліціянтів спровокували агресію в затриманих. Вони не розуміли причини затримання. Утім, в підсумку одну тварину звільнили.

У Дніпрі затримали одинадцятьох громадян Нігерії, що на міському пляжі різали та смажили кіз. Несамовиті крики з кущів на міському пляжі почули люди, які прийшли до води. Вони одразу викликали поліцію. На той момент три кози були вже смажились на вогні.

Про це 14 червня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

"На місці перебуває 11 громадян Нігерії. Вони пояснили, що в одного з них сьогодні в матері день народження, тому вирішили вказаних кіз приготувати на честь свята. Вони студенти вищих навчальних закладів Дніпра: Медична академія, Альфреда Нобеля, металургійної академії", - розповіли правоохоронці.

Мама у святковому бенкеті участі не брала. Учасників тепер допитують поліцейські. Затриманим учасникам трапези - від 18 до 24 років. Живих кіз купили у сусідньому селі, а до міського пляжу приїхали через мальовничість місцевості. Дивом не потрапила до вогню лише одна тварина.

Претензії поліціянтів спровокували агресію в затриманих. Вони не розуміли причини затримання. Утім, в підсумку одну тварину звільнили.

Затриманих іноземців після бесіди відпустили. Чи покарають їх за такий бенкет, покаже перевірка. Готувати свійських тварин законом не заборонено, проте спосіб та місце приготування можуть вказати на жорстоке поводження з тваринами або ж хуліганство в громадських місцях.

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