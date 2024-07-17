Крали гроші у загиблих воїнів ЗСУ та продавали їхні особисті речі: нові шокувальні подробиці афери у Дніпрі

Про повернення викрадених коштів поки не йдеться.

У Дніпрі злочинці викрадали в моргах телефони загиблих військових та спустошували рахунки. Зараз вони намагаються вийти на волю й оскаржують арешт. Серед пʼяти фігурантів - працівник покійницької, айтівець та кримінальний авторитет. Вони встигли викрасти понад мільйон гривень. Заяви від потерпілих досі надходять до право-охоронців.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Мати розповіла, як обікрали її загиблого сина

У залі суду - 27-річний підозрюваний - один з пʼятьох фігурантів. Подивитися в очі тим, хто не дав сину спокою й після смерті, намагається мати полеглого захисники. Її Максиму теж 27. Тепер назавжди. Син добровольцем пішов до війська в липні 22-ого. А в травні його життя обірвалося під Кліщіївкою на Донеччині. Тіло доправили до моргу Дніпра. Мати каже: лише після прощання зʼясували: за кілька днів після загибелі, поки тривали усі процедури, рахунок сина спустошили невідомі.

27-річний воїн Максим, якого аферисти обікрали після загибелі

"23 числа, коли він знаходився тут, в морзі, з його карток зняті всі кошти до нуля. Зайшла його зарплата - і все знято. До копійки", - каже Оксана Будицька, мати загиблого військовослужбовця.

Мати загиблого воїна на суді

Що відомо про підозрюваних

Пʼятьох фігурантів затримали у Дніпрі на початку липня. Правоохоронці встановили схему, за якою привласнювали кошти полеглих. Викрадати особисті речі загиблих з моргу допомагав працівник бюро судово-медичних експертиз. ІТ-фахівець потім зламував банківські додатки у викрадених мобільних телефонах, кажуть у поліції. Також у складі групи був рецидивіст з судимістю. Слідчі заявляють: вони не цуралися навіть перепродавати особисті речі загиблих. І навіть оформлювали онлайн-кредити на загиблих воїнів.

"Шахраї намагалися провести оборудки якомога швидше, допоки фінустанови не отримали інформацію про смерть реальних власників банківських рахунків", - повідомили в СБУ.

Усіх пʼятьох одразу після затримання суд відправив до СІЗО. Водночас айтівець, якому призначили найменшу заставу у триста тисяч гривень - встиг внести кошти та вийти на волю. Прокуратура вимагає повернути його за ґрати або принаймні збільшити заставу.

Злочинці крали і продавали навіть особисті речі загиблих

Підозрювані хочуть вийти на волю

Підозрюваний заявляє: не розумів, що робив - просто виконував прохання приятеля. Та заявляє, що мовляв його батько теж на фронті.

Врешті судді вирішують: відправити фігуранта до СІЗО, а заставу збільшити впʼятеро - 1 мільйон 514 тисяч гривень Його знов беруть під варту у залі суду.

Один із підозрюваних

Водночас інші підозрювані вже найближчими днями в апеляційному суді намагатимуться вийти на волю. У прокуратурі кажуть: доказів їх причетності достатньо. А потерпілих дедалі більшає.

"Після публікацій, після проведення слідчих дій, обшуків та повідомлення про підозру, також надходять повідомлення від потерпілих. Це не тільки Дніпропетровська область. Дійсно, інші регіони. Це вся Україна. дійсно, це такий певно зухвалий мотив в наш час", - каже Вадим Борук, прокурор.

Мати загиблого воїна добиватиметься справедливості

Пані Оксана знов збиратиметься до суду. Вона каже: добиватиметься справедливого покарання заради сина.

"У нього залишилася крихітка два з половиною роки, жінка. Мій син по життю був борець за справедливість. Завжди", - каже жінка.

Про повернення викрадених коштів поки не йдеться. Правоохоронці зʼясовують, на що саме фігуранти витратили понад мільйон гривень військових, що загинули, захищаючи їхнє мирне життя.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 07:00 17 липня. Останній день оновлення даних! Ситуація в енергетиці!

Нагадаємо, у моргах чоловіки викрадали мобільні телефони загиблих військовових та через онлайн-банкінг списували гроші.

Читайте також: