У Дніпрі патрульні дивом врятували жінку, яка мало не впала з п'ятого поверху

81-річна жінка трималася з останніх сил і благала про допомогу.
У Дніпрі врятували пенсінерку, яка ледь не випала з п’ятого поверху. Мешканці багатоповерхівки спочатку не повірили очам, коли побачили, як на балконі висить їхня сусідка.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 19 січня.
81-річна жінка трималася з останніх сил і благала про допомогу. До оселі пенсіонерку затягнули патрульні, що прибули на виклик. Внизу в цей час страхували рятувальники. Виявилося, що жінка вирішила перелізти на балкон до сусідів, але зачепилася за огорожу для квітів.
Старенька не постраждала. Але була у вкрай схвильованому стані і пояснити, чому полізла на сусідській балкон на такій висоті, так і не змогла. Після огляду медиків її передали рідним.
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