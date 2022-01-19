У Дніпрі патрульні дивом врятували жінку, яка мало не впала з п'ятого поверху

У Дніпрі патрульні дивом врятували жінку, яка мало не впала з п'ятого поверху

81-річна жінка трималася з останніх сил і благала про допомогу.

У Дніпрі врятували пенсінерку, яка ледь не випала з п’ятого поверху. Мешканці багатоповерхівки спочатку не повірили очам, коли побачили, як на балконі висить їхня сусідка.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 19 січня.

81-річна жінка трималася з останніх сил і благала про допомогу. До оселі пенсіонерку затягнули патрульні, що прибули на виклик. Внизу в цей час страхували рятувальники. Виявилося, що жінка вирішила перелізти на балкон до сусідів, але зачепилася за огорожу для квітів.

Старенька не постраждала. Але була у вкрай схвильованому стані і пояснити, чому полізла на сусідській балкон на такій висоті, так і не змогла. Після огляду медиків її передали рідним.

Читайте також: