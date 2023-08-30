У Дніпрі патрульний застрелив пасажира Jaguar на очах у дітей: усе, що відомо про подію, загиблого та патрульних

Чоловік і жінка чинили опір під час затримання.
У Дніпрі 29 серпня патрульний поліцейський під час затримання застрелив чоловіка на проспекті Івана Мазепи. Патрульні зупинили Jaguar, який порушив правила дорожнього руху. У ньому перебували чоловік, жінка та двоє дітей. Конфлікт, який виник між парою та правоохоронцями, закінчився бійкою та стріляниною.
Сайт ТСН.ua зібрав усе, що відомо про подію та учасників.
Про стрілянину в середмісті Дніпра повідомили близько 18:00 у вівторок, 29 серпня. Місцеві Телеграм-канали поширили фото та відео на якому медики швидкої допомоги намагаються реанімувати чоловіка на проспекті Івана Мазепи (раніше Петровського). Повідомлялося, що його нібито застрелив поліцейський.
Стрілянина і бійка потрапили на відео
Пізніше в Мережі з’явилося відео конфлікту між патрульними та чоловіком і жінкою в автівці. Його зафільмували діти загиблого, які сиділи на задньому сидінні. Знімати хлопці почали не від початку конфлікту і підбадьорювали батька битися з поліцейським.
На записі видно, що двоє патрульних стоять біля відкритих дверей зі сторони водійки та вимагають, щоб вона вийшла з машини. Поліцейські тягнуть за руки її та пасажира поруч, який буквально лежить на ній. Водійка кричить, що їй боляче та просить відпустити.
У результаті патрульні силою витягують жінку з машини на землю та вимагають лягти на живіт. Однак пара продовжує чинити опір: жінка сідає назад на сидіння, а чоловік вибігає з автівки. Поліція застосовує сльозогінний газ та намагається затримати пасажира.
На відео не зафіксовано, що протягом кількох секунд після цього відбувається між правоохоронцями та парою, адже дитина виходить з автівки. Однак далі видно сутичку між пасажиром та поліцейським: він кидає патрульного на асфальт та біжить в сторону поліцейської, чутно крики. Поліцейський підводиться, наздоганяє чоловіка і здійснює три постріли. На записі видно, що поліцейська у цей час нерухомо лежить на асфальті. Відео закінчується тим, що діти підходять до батька і просять викликати швидку.
У Мережі також опублікували фото поліцейської на яку, ймовірно, напав чоловік з Jaguar. У жінки зламаний ніс, обличчя та руки в крові.
Чому зупинили машину
За даними слідства, патрульні зупинили автівку, у якій перебували неповнолітні діти. На вимогу вийти водійка та пасажири відмовились. Тоді правоохоронці застосували силу та газовий балончик. Під час бійки поліцейський здійснив три постріли у спину пасажиру з табельної зброї. Чоловік помер на місці.
У Державному бюро розслідувань зазначили, що машину зупинили через порушення ПДР. Після зупинки чоловік поводився агресивно та мав всі ознаки алкогольного сп’яніння.
Хто перебував за кермом
Дані, хто саме перебував за кермом Jaguar різняться. На відео з місця події видно, що за кермом дійсно сидить жінка. Це попередньо підтвердив заступник керівника Дніпропетровської обласної прокуратури Олександр Савенко в коментарі журналістам.
Однак на записах з камер відеоспостереження ситуаційного центру, які опублікували в Мережі, за кермом автівки перебуває чоловік. Можливо, після зупинки він пересів на пасажирське сидіння.
На відео також зафіксовано, що чоловік порушив ПДР на перехресті проспекту Нігояна та вулиці Орловської. З крайньої лівої смуги автівка повернула на право, слідом за нею рушили поліцейські.
Що відомо про загиблого
Чоловік, якого застрелив поліцейський, місцевий мешканець Джумбєрі Сілогава. 1 вересня чоловік мав святкувати свій 39-й день народження.
Людина з таким ім’ям та прізвищем зареєстрована як фізична особа-підприємець. Сілогава, за даними YouControl, займався ритуальним бізнесом та торгівлею з лотків та на ринках. Чоловік жив у селищі Петриківка на Дніпропетровщині. У нього залишилися двоє неповнолітніх синів. З дружиною на ім’я Наталя Сілогава нещодавно розлучився.
Бізнес у пари, судячи зі сторінки їхньої ритуальної служби в Мережі, був сімейний. Вони займалися виготовленням пам’ятників, організацією поховань та продажем поховальної атрибутики у Дніпрі, Петриківці та Партизанському.
У коментарі ТСН.ua колишня дружина загиблого Наталія стверджує, що разом із ним автівці перебувала коханка. За словами друга Сілогави, її звати Тетяна. Профіль жінки у соцмережі закритий, більше про неї нічого невідомо.
Що відомо про поліцейських
Ім’я поліцейського, який застрелив чоловіка, та його напарниці офіційно не повідомлялися. Відомо, що обох одразу відсторонили від виконання обов’язків.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень) КК України. Затримана наразі одна особа – патрульний поліцейський. Йому може загрожувати до 15 років в’язниці.
Телеграм-канал “ОК Кременчук” пише, що поліцейський нібито родом з Кременчука, а його батько працював у податковій та займався ресторанним бізнесом. Згодом чоловік через хворобу помер, а його діяльність продовжила вести дружина.
“Є інформація, що поліцейський, який вчора застрелив чоловіка у Дніпрі, родом з Кременчука, і службу в патрульній поліції він починав у нашому місті”, – йдеться у повідомленні.
Про постраждалу поліцейську та її стан нічого невідомо.
Нагадаємо, у Департаменті патрульної поліції пообіцяли надати повну юридичну підтримку своїм співробітникам. Міська влада Дніпра також підтримає сім’ї патрульних.
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