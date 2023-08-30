У Дніпрі патрульний застрелив пасажира Jaguar на очах у дітей: усе, що відомо про подію, загиблого та патрульних

Чоловік і жінка чинили опір під час затримання.

У Дніпрі 29 серпня патрульний поліцейський під час затримання застрелив чоловіка на проспекті Івана Мазепи. Патрульні зупинили Jaguar, який порушив правила дорожнього руху. У ньому перебували чоловік, жінка та двоє дітей. Конфлікт, який виник між парою та правоохоронцями, закінчився бійкою та стріляниною.

Сайт ТСН.ua зібрав усе, що відомо про подію та учасників.

Про стрілянину в середмісті Дніпра повідомили близько 18:00 у вівторок, 29 серпня. Місцеві Телеграм-канали поширили фото та відео на якому медики швидкої допомоги намагаються реанімувати чоловіка на проспекті Івана Мазепи (раніше Петровського). Повідомлялося, що його нібито застрелив поліцейський.

Стрілянина і бійка потрапили на відео

Пізніше в Мережі з’явилося відео конфлікту між патрульними та чоловіком і жінкою в автівці. Його зафільмували діти загиблого, які сиділи на задньому сидінні. Знімати хлопці почали не від початку конфлікту і підбадьорювали батька битися з поліцейським.

На записі видно, що двоє патрульних стоять біля відкритих дверей зі сторони водійки та вимагають, щоб вона вийшла з машини. Поліцейські тягнуть за руки її та пасажира поруч, який буквально лежить на ній. Водійка кричить, що їй боляче та просить відпустити.

У результаті патрульні силою витягують жінку з машини на землю та вимагають лягти на живіт. Однак пара продовжує чинити опір: жінка сідає назад на сидіння, а чоловік вибігає з автівки. Поліція застосовує сльозогінний газ та намагається затримати пасажира.

Скриншот із відео

На відео не зафіксовано, що протягом кількох секунд після цього відбувається між правоохоронцями та парою, адже дитина виходить з автівки. Однак далі видно сутичку між пасажиром та поліцейським: він кидає патрульного на асфальт та біжить в сторону поліцейської, чутно крики. Поліцейський підводиться, наздоганяє чоловіка і здійснює три постріли. На записі видно, що поліцейська у цей час нерухомо лежить на асфальті. Відео закінчується тим, що діти підходять до батька і просять викликати швидку.

Скриншот із відео

Скриншот із відео

У Мережі також опублікували фото поліцейської на яку, ймовірно, напав чоловік з Jaguar. У жінки зламаний ніс, обличчя та руки в крові.

Постраждала в Дніпрі поліцейська

Чому зупинили машину

За даними слідства, патрульні зупинили автівку, у якій перебували неповнолітні діти. На вимогу вийти водійка та пасажири відмовились. Тоді правоохоронці застосували силу та газовий балончик. Під час бійки поліцейський здійснив три постріли у спину пасажиру з табельної зброї. Чоловік помер на місці.

У Державному бюро розслідувань зазначили, що машину зупинили через порушення ПДР. Після зупинки чоловік поводився агресивно та мав всі ознаки алкогольного сп’яніння.

У Дніпрі поліцейський застрелив чоловіка / Фото: Державне бюро розслідувань

Хто перебував за кермом

Дані, хто саме перебував за кермом Jaguar різняться. На відео з місця події видно, що за кермом дійсно сидить жінка. Це попередньо підтвердив заступник керівника Дніпропетровської обласної прокуратури Олександр Савенко в коментарі журналістам.

Однак на записах з камер відеоспостереження ситуаційного центру, які опублікували в Мережі, за кермом автівки перебуває чоловік. Можливо, після зупинки він пересів на пасажирське сидіння.

Чоловік сидить за кермом Jaguar / Фото: Дніпро оперативний

На відео також зафіксовано, що чоловік порушив ПДР на перехресті проспекту Нігояна та вулиці Орловської. З крайньої лівої смуги автівка повернула на право, слідом за нею рушили поліцейські.

Стрілянина в Дніпрі: з'явилося відео з камер спостереження

Що відомо про загиблого

Чоловік, якого застрелив поліцейський, місцевий мешканець Джумбєрі Сілогава. 1 вересня чоловік мав святкувати свій 39-й день народження.

Людина з таким ім’ям та прізвищем зареєстрована як фізична особа-підприємець. Сілогава, за даними YouControl, займався ритуальним бізнесом та торгівлею з лотків та на ринках. Чоловік жив у селищі Петриківка на Дніпропетровщині. У нього залишилися двоє неповнолітніх синів. З дружиною на ім’я Наталя Сілогава нещодавно розлучився.

Що відомо про застреленого у Дніпрі чоловіка / Скриншот

Джумбєрі Сілогава / Фото зі сторінки чоловіка в Фейсбук

Бізнес у пари, судячи зі сторінки їхньої ритуальної служби в Мережі, був сімейний. Вони займалися виготовленням пам’ятників, організацією поховань та продажем поховальної атрибутики у Дніпрі, Петриківці та Партизанському.

Скриншот

У коментарі ТСН.ua колишня дружина загиблого Наталія стверджує, що разом із ним автівці перебувала коханка. За словами друга Сілогави, її звати Тетяна. Профіль жінки у соцмережі закритий, більше про неї нічого невідомо.

Джумбєрі Сілогава з колишньою дружиною

Що відомо про поліцейських

Ім’я поліцейського, який застрелив чоловіка, та його напарниці офіційно не повідомлялися. Відомо, що обох одразу відсторонили від виконання обов’язків.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень) КК України. Затримана наразі одна особа – патрульний поліцейський. Йому може загрожувати до 15 років в’язниці.

Стрілянина в Дніпрі / Фото: dp.informator.ua

Телеграм-канал “ОК Кременчук” пише, що поліцейський нібито родом з Кременчука, а його батько працював у податковій та займався ресторанним бізнесом. Згодом чоловік через хворобу помер, а його діяльність продовжила вести дружина.

“Є інформація, що поліцейський, який вчора застрелив чоловіка у Дніпрі, родом з Кременчука, і службу в патрульній поліції він починав у нашому місті”, – йдеться у повідомленні.

Про постраждалу поліцейську та її стан нічого невідомо.

Нагадаємо, у Департаменті патрульної поліції пообіцяли надати повну юридичну підтримку своїм співробітникам. Міська влада Дніпра також підтримає сім’ї патрульних.

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