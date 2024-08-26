У Дніпрі під час ракетного удару загинув чоловік, який в останню мить вирішив перевірити воду у мережі

Російські окупанти 26 серпня атакували дачний кооператив у передмісті Дніпра. Там росіяни вбили чоловіка.

Про це з місця події повідомила кореспондентка ТСН Ольга Павловська.

Журналістка ТСН зазначає, що дачний кооператив - це тихе передмістя Дніпра.

"Тут сьогодні зранку загинув 69-річний чоловік. Це - слюсар кооперативу. Він якраз завершив денну зміну та мав їхати додому. Він навіть завів авто та в останню мить вирішив перевірити воду у мережі кооперативу", - каже Ольга Павловська.

Обстріл дачного кооперативу у Дніпрі

Дружина і досі не може повірити, що її чоловіка немає.

"Я йому телефонувала і він мав їхати з роботи додому. Дивлюсь - смс, я передзвоню. Він не вміє писати смс, я все зрозуміла", - каже дружина загиблого.

Люди кажуть, що жертв могло бути більше, проте багато з них вирішили поїхати звідси.

Наслідки обстрілу

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Куди влучили? ЛУЦЬК, ДНІПРО, ЗАПОРІЖЖЯ ПІД УДАРОМ! МАСШТАБНА АТАКА 26 СЕРПНЯ — останні новини НАЖИВО

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про один з найбільших російських ударів по країні, який ворог влаштував 26 серпня. РФ випустила понад 100 ракет різних типів та близько 100 дронів. Масована атака була спрямована на критичну цивільну інфраструктуру.

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