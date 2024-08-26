Категорія
Ексклюзив ТСН
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Дніпрі під час ракетного удару загинув чоловік, який в останню мить вирішив перевірити воду у мережі

Дата публікації
Перегляди
3941
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
У Дніпрі під час ракетного удару загинув чоловік, який в останню мить вирішив перевірити воду у мережі

Окупанти обстріляли дачний кооператив

Окупанти вбили 69-річного слюсаря дачного кооперативу.

Російські окупанти 26 серпня атакували дачний кооператив у передмісті Дніпра. Там росіяни вбили чоловіка. 

Про це з місця події повідомила кореспондентка ТСН Ольга Павловська. 

Журналістка ТСН зазначає, що дачний кооператив - це тихе передмістя Дніпра. 

"Тут сьогодні зранку загинув 69-річний чоловік. Це - слюсар кооперативу. Він якраз завершив денну зміну та мав їхати додому. Він навіть завів авто та в останню мить вирішив перевірити воду у мережі кооперативу", - каже Ольга Павловська. 

Обстріл дачного кооперативу у Дніпрі / ©
Обстріл дачного кооперативу у Дніпрі

Дружина і досі не може повірити, що її чоловіка немає. 

"Я йому телефонувала і він мав їхати з роботи додому. Дивлюсь - смс, я передзвоню. Він не вміє писати смс, я все зрозуміла", - каже дружина загиблого. 

Люди кажуть, що жертв могло бути більше, проте багато з них вирішили поїхати звідси. 

Наслідки обстрілу / ©
Наслідки обстрілу

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про один з найбільших російських ударів по країні, який ворог влаштував 26 серпня. РФ випустила понад 100 ракет різних типів та близько 100 дронів. Масована атака була спрямована на критичну цивільну інфраструктуру.

Читайте також:

Куди влучили? Луцьк, Дніпро, Запоріжжя під ударом! Масштабна атака 26 серпня — останні новини наживо

Куди влучили? Луцьк, Дніпро, Запоріжжя під ударом! Масштабна атака 26 серпня — останні новини наживо

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація