У Дніпрі під вікнами багатоповерхівки місцеві жителі знайшли мертвого чоловіка

У міському відділенні поліції кажуть, що на тілі не виявили видимих пошкоджень.
У Дніпрі на житловому масиві Тополя місцеві жителі виявили труп чоловіка. В результаті чого він загинув - наразі невідомо.
Про це ТСН.ua повідомили в Дніпровському відділенні поліції.
Так, про подію на гарячу лінію "102" місцеві жителі повідомили близько шостої ранку. Згодом правоохоронці виявили на місці тіло чоловіка без видимих тілесних ушкоджень.
"На місці працювали правоохоронці. Явних тілесних ушкоджень на тілі не виявили. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи. Особа чоловіка ще не встановлена. Зараз правоохоронці цим займаються", — розповіли ТСН.ua в Дніпровському відділенні поліції.
За даними місцевих ЗМІ, чоловік середнього віку. Копи також встановлюють, чи мав він постійне місце проживання.
Нагадаємо, що у потягу "Рахів-Київ" після падіння з полиці помер 27-річний пасажир. Очевидці кажуть, що за кілька годин до смерті, чоловік впав із верхньої полиці та вдарився потилицею. Заснув, а через дві години почав задихатися та синіти.