У Дніпрі під вікнами багатоповерхівки місцеві жителі знайшли мертвого чоловіка

У міському відділенні поліції кажуть, що на тілі не виявили видимих ​​пошкоджень.

У Дніпрі на житловому масиві Тополя місцеві жителі виявили труп чоловіка. В результаті чого він загинув - наразі невідомо.

Про це ТСН.ua повідомили в Дніпровському відділенні поліції.



Так, про подію на гарячу лінію "102" місцеві жителі повідомили близько шостої ранку. Згодом правоохоронці виявили на місці тіло чоловіка без видимих ​​тілесних ушкоджень.



"На місці працювали правоохоронці. Явних тілесних ушкоджень на тілі не виявили. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи. Особа чоловіка ще не встановлена. Зараз правоохоронці цим займаються", — розповіли ТСН.ua в Дніпровському відділенні поліції.



За даними місцевих ЗМІ, чоловік середнього віку. Копи також встановлюють, чи мав він постійне місце проживання.

Нагадаємо, що у потягу "Рахів-Київ" після падіння з полиці помер 27-річний пасажир. Очевидці кажуть, що за кілька годин до смерті, чоловік впав із верхньої полиці та вдарився потилицею. Заснув, а через дві години почав задихатися та синіти.

Новини України: пасажир потяга "Рахів-Київ" помер після того, як впав з верхньої полиці

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