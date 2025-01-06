У Дніпрі почався суд у справі Тищенка: нардеп вийшов на зв'язок

Нардеп приєднався до засідання по відео, його адвокат попросив про відвід судді.

У Бабушкінському райсуді Дніпра триває підготовче засідання у справі нардепа Миколи Тищенка.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.

Микола Тищенко таки зʼявився на засідання суду у Дніпрі, але через відеозвʼязок. Нардепа судять разом з експоліцейським Богданом Писаренком. Миколі Тищенку мають заново обирати запобіжний захід. Адже його домашній арешт сплив наприкінці грудня.

Фото: ТСН.ua

Нагадаємо:

За матеріалами ДБР генеральний прокурор України повідомив про підозру чинному нардепу Миколі Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

Влітку у середмісті Дніпра стався конфлікт з ексбійцем спецпідрозділу "Кракен", що саме гуляв з немовлям у візочку. За вказівкою нардепа, вважає слідство, чоловіка затримували, а потім завдали тілесних ушкоджень.

На попереднє підготовче засідання 20 грудня Тищенко не прибув, тож суд виніс ухвалу доправити його примусово. Проте, за словами прокурора, Тищенко обіцяв приїхати, тому примусу до нього не застосовували, і нардеп не з'явився.

Пізніше прокурор повідомив, що Тищенко о 4-ій ранку звернувся у Києві до медичного закладу, де йому попередньо діагностували ішемічну хворобу серця. Саме це і стало причиною його відсутності у суді.

За підсумками засідання колишньому поліцейському Богдану Писаренку подовжили запобіжний у вигляді домашнього арешту на два місяці.

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