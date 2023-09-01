У Дніпрі поліцейський застрелив чоловіка, який чинив опір: повна хронологія подій

У Дніпрі 29 серпня поліцейський застрелив чоловіка, місцевого мешканця Джумбері Сілогаву, який разом зі своєю подругою чинив опір під час затримання. Конфлікт між патрульними та парою зняли на відео діти загиблого, які сиділи в автівці. Бійку та стрілянину також зафіксували бодікамери правоохоронців.

Сайт ТСН.ua публікує повну хронологію подій – що відбувалося від зупинки машини до смертельних пострілів.

Патрульна поліція офіційно оприлюднила коротке відео з бодікамери поліцейського. А в розпорядженні журналістів “Схем” опинилося відео з обох камер, хронометражем понад вісім хвилин, яке доповнює загальну картину інциденту.

Діалог між поліцейськими, водійкою та пасажиром

Поліцейські зупинили автівку у середмісті Дніпра через порушення правил дорожнього руху. Як видно на записі з камер, на перехресті проспекту Нігояна та Мазепи з крайньої правої смуги “Ягуар” повернув на право, проігнорувавши вимоги ПДД.

Варто зауважити, що в цей момент за кермом автівки перебував чоловік, це зафіксували камери. Однак, коли патрульні зупинили машину, на водійському сидінні вже була жінка. Це 22-річна подруга Джумбері Сілогави Тетяна Патинка. Ймовірно, після зупинки вона пересіла за кермо. Автівка, за кермом якої була жінка, належить колишній дружині загиблого Наталі Сілогава.

Після зупинки патрульні підійшли до водійки та повідомили, що вона порушила ПДД.

“День добрий. На перехресті Нігояна та Мазепи з крайньої правої смуги здійснили рух ліворуч”, – сказав поліцейський.

“Не можна було?” – дивується Тетяна Патинка.

“Не можна було”, – каже поліцейський та просить водійку показати посвідчення водія та документи на машину.

“А що там камери відео було, все зняло?” – питає жінка.

“Звичайно”, – відповідає поліцейський.

“Покажете?” – знову питає Тетяна Патинка.

“Звісно. Щойно покажете документи, ми вам все покажемо”, – каже поліцейський.

“Нє. Ви нам сразу точно покажете відео”, – відмовляється водійка.

“У вас не одне порушення. Тому я вас попереджаю про те, що краще зараз показати свої документи і сперечатися з представниками поліції”, – втручається у розмову поліцейська.

Замість того, щоб показати документи, з автівки до поліцейських виходить Джумбері Сілогава.

“Доброго дня, що у вас там? Ви мені [не чутно] пропонуєте”, – питає чоловік у поліцейської.

“Ні, я вам нічого не пропоную. Верніться в автомобіль, будь ласка”, – просить патрульна.

Чоловік ігнорує прохання, відповівши, що він хоче походити, закриває двері зі сторони водійки та каже їй опустити замість цього вікно.

“А що… причина остановки?” – знову питає чоловік в поліцейського.

Правоохоронець повторює, що порушила водійка та каже, що зараз покаже відео.

“Ви обоснуйте… Як це, де цей момент”, – вимагає чоловік у патрульних.

“А хто ви такий, щоб ми вам щось пояснювали? Ви водій? Ні, ви пасажир. Ми спілкуємося лише з водієм”, – каже поліцейська.

Однак патрульний повторює, що і де порушила водійка, а також пояснює, як мало б бути за правилами.

“Оце причина остановки, що ми на ліво повернули?” – знову питає чоловік.

“Так, це порушення”, – каже поліцейський, чоловік сміється у відповідь.

Далі в розмову втручається водійка. Вона заявляє поліцейським про те, що коли возять “гуманітарку”, “ніхто ні за що не переживає”, і згадує машини ОБСЄ. Її погано чутно на відео.

“Тобто, по вашому було по-людськи, нормально підрізати бус і поїхати на червоний?” – відповідає їй поліцейська.

“Зірочка, де той бус і хто його підрізав… А грамоту тобі я свою покажу, як я їздив волонтерив”, – каже чоловік.

“Вам свої показати грамоти?”, – питає поліцейська.

“Покажи, бл*ть”, – відповідає чоловік.

“Не треба говорити зі мною таким тоном”, – просить патрульна.

“Так а яка причина зупинки, я спитав, бл*ть… Так а якого х**, бл*ть”, – знову питає чоловік.

“З вами взагалі ніхто не хотів спілкуватися. Сядьте в машину тоді і не спілкуйтеся з нами”, – пояснює поліцейська.

“Я з тобою взагалі не хочу спілкуватися”, – каже чоловік.

“Ну так і все. Мовчіть тоді”, – відповідає патрульна.

“Так вибіжи, забіжи нах*й, не займай мене”, – каже чоловік.

“Забіжи ти, ясно”, – обурюється патрульна.

“Так якого ти х*я мене остановила”, – кричить чоловік.

“Я тебе не зупиняла”, – відповідає вона.

“А що ти хочеш від мене? Сексу? Я тобі не дам. У мене жінка нах*й і двоє дітей, бл*ть”, – знову кричить чоловік.

“Йди звідси взагалі, – кілька разів повторює поліцейська, – згідно статті 36 Закону про Національну поліцію я обмежую вас у місці перебування вчинення правопорушення. Відійдіть на 20 метрів. Це законна поліцейська вимога. Якщо ви не буде виконувати, вас буде затримано”.

Чоловік мичить поки вона говорить.

“Бл*ять, я зараз визову адвоката і тобі буде пи**а, ти поняла?”, – відповідає він.

“Ви зараз зі мною так розмовляєте і кажете, що викличите адвоката, ви серйозно?” – питає поліцейська.

У розмову знову втручається водійка і звинувачує поліцейську в тому, що вона провокує чоловіка, сказавши йому “забіжи”. У цей час жінка курить в автівці.

“Він каже тобі буде пи**да, це нормально? Я сказала забіжи? Я сказала, що я вас обмежую, відійдіть на 20 метрів. Він мені забіжи, ви хоч слухайте, у мене фіксується все на бодікамеру”, – питає поліцейська.

“Ви в поліції і таке собі дозволяєте… Ніякої дистанції”, – каже водійка.

“Що я собі дозволяю? …Якої дистанції? Я стою спілкуюся з водієм, а ваш пасажир каже “тобі пи**да, забіжи. Це нормально?” – питає поліцейська.

“Це ви перекручуєте. Я дуже буду радий, коли вас звільнять з роботи”, – каже чоловік.

“Кожен день так погрожують, ні разу ще не звільнили”, – відповідає патрульна.

Далі чоловік комусь телефонує, ймовірно, адвокату. Він розповідає, що їде з дітьми в Миколаїв, а його зупинили поліцейські.

“А у вас є відео? Чи ви просто тому що я вам не сподобався. Покажіть, будь ласка”, – звертається він до правоохоронців.

“Я вам зараз все покажу. І не вам, а водію”, – каже поліцейський.

“А яка причина остановки”, – вкотре питає чоловік.

“Я вам сказав три рази вже”, – відповідає поліцейський.

“Повторіть, будь ласка, четвертий”, – просить чоловік.

Патрульний знову повторює йому. Чоловік кладе слухавку, сказавши, що вони “розберуться самі”.

“Включай задню скорость, поїхали”, – каже він водійці та сідає в автівку.

“Ви залишаєтесь на місці”, – заперечує поліцейська. Однак водійка починає зачиняти вікно.

“На місці залишайтесь вам сказали”, – повторює поліцейський і заважає їй це зробити.

“Ви що робите?” – кричить водійка.

“Вам сказано залишатись на місці!” – кажуть правоохоронці, коли пара намагається рушити з місця.

Вони хапають її за руки.

“Залишайтесь на місці. Ви будете затримані!” – кілька разів повторює поліцейський, однак водійка ігнорує.

Жінка кричить і питає в хлопців, які сидять на задньому сидінні в автівці, чи знімають вони це на телефон. Патрульні відкривають двері та застосовують силу.

“Пусти, мені больно, я беременна, шо ти робиш, бл*ь”, – кричить водійка.

“Вийдіть з машини. Ви будете затримані”, – кілька разів повторює поліцейський.

“Вийдіть з машини, останнє попередження”, – каже поліцейська.

“Меня больно, що ти мене трогаєш. Мені больно, кажу пусти. Мені больно, на**й, пусти. Мені больно. Хлопці, ви знімаєте”, – верещить водійка.

“З машини вийдіть, ви будете затримані!” – вкотре повторює поліцейський.

Жінка чинить опір, кричить. Правоохоронці тримають її за ноги. Чоловік, який сидить на пасажирському сидінні, теж намагається завадити поліцейським.

“Знімай давай на камеру”, – каже він своїм дітям.

У результаті патрульні витягують жінку з автівки на землю. Поліцейський повідомляє їй, що вона затримана. Водійка продовжує верещати, щоб її відпустили.

Водійку витягують з автівки /Скриншот із відео

“На живіт. Законна поліцейська вимога. Лягаєм на живіт”, – каже поліцейська.

“Я кажу мені больно”, – знову повторює водійка.

У цей час з машини виходить пасажир та підходить до правоохоронців сзаду.

“Не підходь!” – кричить поліцейський.

Однак чоловік ігнорує та тягнеться до поясу правоохоронця. Зав’язується сутичка. Правоохоронці застосовують газовий балончик. Водійка сідає в автівку.

“Ментів визивай. Визивай 102”, – кричить жінка дітям.

Далі чоловіка намагаються затримати, він чинить опір. Жінка, яка була за кермом “Ягуара”, нападає на патрульну та тримає її зі спини.

“Папа, давай!” – підбадьорюють діти батька битися з поліцейським.

Чоловік застосовує бойовий прийом до поліцейського та біжить до його напарниці.

Чоловік застосовує бойовий прийом до поліцейського / Скриншот із відео

“Що ти робиш, заспокойся”, – каже вона.

Він вдаряє поліцейську, вона кричить і падає на землю. Патрульний швидко підводиться і здійснює три постріли. Поліцейська у цей час нерухомо лежить. Свідки розповідають: після удару чоловіка з авто вона на деякий час знепритомніла.

Поліцейська нерухомо лежить після удару / Скриншот із відео

“На підлогу. На підлогу всі!” – кричить правоохоронець.

Джумбері Сілогава, який напав на правоохоронців, помер на місці. 31 серпня його поховали в селищі Петриківка на Дніпропетровщині. Патрульну, 26-річну Анастасію, шпиталізували з переломами кісток обличчя. 21-річний патрульний Єгор також постраждав. У нього струс мозку, численні травми та забої.

Хто буде нести відповідальність

Увага українського суспільства третій день прикута до цієї гучної події. У Мережі люди розділилися на два табори. Багато хто підтримує дії працівників поліції Дніпра. Однак є ті, хто засуджує правоохоронців та називає їхні дії непрофесійними та неправомірними.

Обох правоохоронців відсторонили від виконання обов’язків. Патрульного, який застрелив чоловіка, затримали. Відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень) КК України. Йому загрожує від 7 до 15 років в’язниці. Поліцейському оголосили підозру.

Також відкрито кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних поліцейських – ст. 348 Кримінального кодексу України. Жінці, яка перебувала за кермом автівки на момент зупинки, може загрожувати від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі. За даними ЗМІ, їй готують підозру.

Конфлікт замість штрафу 340 гривень

Хто винен, а хто ні – вирішуватиме суд. Однак, безперечно, трагедії можна було уникнути. Поліцейські зупинили авто через порушення ПДР, а саме вимог дорожнього знаку 4.1 “Рух прямо”. Тобто водій мав би їхати прямо, проте змінив напрямок руху та повернув ліворуч. Відповідальність за вчинення даного правопорушення визначається ч. 1 ст. 122 КУпАП та передбачає покарання – штраф у розмірі 340 гривень.

Адвокат Ростислав Кравець у коментарі сайту ТСН.ua розповів, що зробити висновок щодо правильності чи неправильності дій поліції судячи з даних, які є в Мережі, важко. За його словами “питання” є до обох сторін конфлікту.

Якими мають бути дії поліцейських

Згідно з законом, поліцейські на місці проводять розгляд справи про адміністративне правопорушення та, за наявності підстав, виносять постанову. Якщо особа не погоджується, вона може оскаржити постанову в суді.

“Звичайно, вони повинні були зупинити автомобіль, якщо вони вважають, що особа вчинила правопорушення, скласти адміністративний протокол, але не вдаватися у взаємні образи з нецензурною лексикою. З огляду на те, що особа поводила неадекватно, вони могли скласти протокол і за образу поліції, лайку в громадських місцях – за все це передбачена адміністративна відповідальність”, – зазначив ТСН.ua адвокат.

За його словами, якщо поліцейські не справлялись, а людина поводила себе агресивно, вони могли викликати підкріплення.

“Якщо вони не справлялись і бачили, що їм недостатньо сил і можливостей навести лад, і особа поводить себе агресивно, звичайно, могли викликати підкріплення. Щоб затримати її і доставити до поліцейського відділку для складання усіх відповідних адміністративних протоколів. А не намагатись силою вирішити це питання, не розрахувавши свої сили. Тому я вважаю, що тут є питання до всіх сторін”, – вважає Ростислав Кравець.

Чому поліцейські намагались витягнути жінку з авто

Після того, як чоловік сів в авто, жінка намагалась поїхати з місця події. У цей момент поліцейські, користуючись повноваженнями наданими ст. 36 Закону України “Про Національну поліцію” та ст. 262 КУпАП, вимагали зупинити автівку та вказали про адміністративне затримання жінки.

Утім, Ростислав Кравець вважає, що можна було не застосовувати спеціальні заходи до водійки, намагатись її арештувати таким чином.

“У даному випадку в поліції є відповідні інструкції. У разі, якщо особа буде намагатись втекти, за це також передбачена адміністративна відповідальність. Більш сувора, більші штрафи. Якщо поліцейський бачить, що він самостійно не справиться, він викликає підмогу”, – зазначив ТСН.ua адвокат.

Якими мали б бути дії затриманих, щоб запобігти трагедії

У момент спілкування з поліцією чоловік, ймовірно, зателефонував до адвоката. Проте, відмовився від юридичного супроводу та намагався поїхати з місця події.

“Діїї затриманих – виконувати накази поліції. Поліція сказала робити – треба це робити. Тим більше, поліцейські ж не говорили робити якісь недолугі речі. Склали на тебе адмінпротокол – можеш оскаржити його. Або сплатити штраф 340 гривень”, – зазначив ТСН.ua Ростислав Кравець.

Нагадаємо, раніше ми писали все, що відомо про загиблого Джумбері Сілогаву, його родину та патрульних поліцейських.

Смертельна стрілянина у Дніпрі: показали відео нападу на поліцейських

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