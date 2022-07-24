У Дніпрі пропонують 30 способами власноруч знищити Путіна

У Дніпрі влаштували незвичайну мистецьку акцію - 30 днів поспіль, щоразу різними засобами, всі охочі можуть узяти участь у знищенні Путіна за благодійні внески для ЗСУ.

У місті, щоб глядачі могли в незвичний спосіб трансформувати в арт-об'єкти свої емоції, що відчувають від початку війни, відкрили виставку сучасного мистецтва, йдеться в ТСН.

Тридцять однакових голів у мистецькому виконанні усіх чекатиме однаковий фінал, проте різними засобами. Право знищити голову кремлівського тирана розігруватимуть серед тих, хто зробить благодійні внески українським збройним силам. «Місце, де щодня помирає Путін. Тридцять - тобто кожного дня він буде помирати по-різному. Ми анонсуємо варіацію смерті. Люди роблять онлайн-донати. Всі зібрані кошти підуть на ЗСУ, на придбання квадрокоптерів з тепловізором», - каже креативний директор виставки Влад Божич.

Майже дві сотні робіт сучасних українських митців зібрали для благодійної виставки «Неприйняття». Вона починається з червоних сліз. «Ці криваві сльози, які з кожної зали супроводжують нашого гостя від стадії до стадії. На прийнятті вони скінчаться як символіка того, що потрібно зібратися з силами, прийняти і почати діяти», - каже куратора Марія.

За допомогою сучасного мистецтва показують усі стадії, що з початком війни відчувала більшість українців. Від заперечення - до гніву. Від депресії - до прийняття. З-поміж картин та інсталяцій - мобільний телефон із викликом «Війна», що триває безкінечно довго.

«Ми всі скидали цей дзвінок, а тут ми його прийняли. І прийняли дуже давно. Цей дзвінок нескінченний. І якщо ми всі зберемося, ми зможемо натиснути відбій цього дзвінка і припинити все це насилля над нашим народом», - кажуть в музеї.

Тож наступна зала присвячена дії. Не завдати додаткових страждань, навпаки- трансформувати свої емоції- така ідея цього простору. Подорож станами завершується у дрезкальному коридорі, де кожному нагадують: ти і є відображенням перемоги. «Називається «неприйняття», бо ми вважаємо, шо цю війну не можна прийняти. Треба діяти, щоб перемогти», - додає Влад Божич.

Виставка «Неприйняття» у Дніпрі триватиме місяць. Вхід безкоштовний. Потім вона подорожуватиме Україною та за кордоном, аби за допомогою мистецтва підтримати людей.

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