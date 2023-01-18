У Дніпрі прощаються із загиблими від влучання ракети: люди не стримують емоцій

На місці теракту здійсненого Росією 14 січня у Дніпрі далі працюють рятувальники та поліцейські - оглядають квартири, що визначитись чи безпечно туди заходити власникам, шукають тварин, що змогли вижити та допомагають мешканцям забрати вцілілі речі, йдеться в ТСН.

Зросла кількість постраждалих від ракетного удару. Тепер їх 80, останньою до медиків звернулась літня жінка - у неї контузія та забій голови, її ушпиталили. У лікарні на тепер залишається 25-ро поранених, троє з них діти.

Щодо загиблих, на жаль, їх 45, 20 людей поки не можуть ідентифікувати. Офіційно безвісти зниклими залишаються 17 - ці люди можуть бути серед невпізнаних. І тих, чиї тіла на середніх поверхах досі не знайшли, бо людей потрощило під час вибуху. “Не вдасться знайти всіх загиблих, оскільки в районі влучення 3-4 поверхи, було сильне температурне розширення. Ми на полігоні зараз продовжуємо знаходити фрагменти залишків тіл, ми це все збираємо, документуємо і передаємо в бюро медичної експертизи. Але можуть бути і такі люди зниклі, яких ідентифікувати просто не вдасться”, - каже заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

Встановлення осіб загиблих триватиме до трьох тижнів. Також за кілька тижнів мають вирішити долю зруйнованої частини будинку та інших під’їздів. Три з них - це зруйнований та прилеглі під’їзди - найімовірніше знесуть, а от інші обстежуватимуть. Постраждалим та тим, хто втратив рідних обіцяють компенсацію, зокрема і на придбання житла. Надавати документи запрошують у адміністрацію Соборного району Дніпра.

Водночас сьогодні попрощались з Максимом та Наталею Швець, які загинули від влучання ракети. Під час російського теракту вціліла лише донька Анастасія. Світлину, як молода дівчина сидить на рештках зруйнованої квартири, побачив весь світ. В момент, коли її фотографували - дівчина ще нічого не знала про долю батьків, але сподівалась, що живі.

Сусіди та знайомі згадують подружжя як активних волонтерів. Вони допомагають тваринам, а з початку втрогнення - українській армії. “Я знала цю сім'ю особисто, буде добрі люди, піклувались по притулок для тварин. Вони були волонтери, тварин на перетримку брали, окопні свічки робили, опікувались нашими воїнами”, - розповідають знайомі загиблих.

Доля наче випробовує Анастасію - вересні захищаючи Україну на передовій загинув її коханий. Нині дівчина втратила батьків і домівку.

Фахівці вже обстежили будинок і кажуть: три під’їзди найімовірніше знесуть. З ними зникне і та сама жовта кухня на дев’ятому поверсі, де загинув український боксер. На столі там і досі стоїть тарілка з фруктами.

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З господарем цієї квартири - заслуженим тренером з боксу Михайлом Кореновським - Дніпро прощався напередодні. Сьогодні ж одна з учениць спортсмена, поруч із місцем трагедії, у пам'ять про майстра, влаштовує відкрите тренування.

Софія чотири роки тренувалась у Михайла Кореновського. Завдяки йому стала призеркою чемпіонату Європи. Разом вони готувались до світового, але не встигли. Дівчинка згадує, як підтримував її тренер під час змагань і ще сильніше б’є. “Спочатку не хотів брати, це ж не дівчачий спорт, коли почало виходити, почалися інтенсивні тренування, говорив “наваляй всім трендюлей, покажи себе, що ти з Дніпра, що ми їм усім покажемо”, - пригадує дівчина.

Напарник Софії у тренуванні - колега загиблого спортсмена, маріупольський тренер зі змішаних єдиноборств, Євген Тузов. "В Маріуполі ми теж дуже багато втратили спортсменів, багато тренерів, суддів", - розповідає чоловік.

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