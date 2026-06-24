У Дніпрі провели унікальну операцію, щоб врятувати пса Ральфа після удару "Іскандера": фото, відео

Пес Ральф / © ТСН

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Унікальну операцію для тварини, що разом із бійцями стоїть на захисті України, провели ветеринари у Дніпрі. Ральф та його власник Сергій потрапили під удар російського «Іскандера» навесні 25-го року. Обидва дістали вкрай тяжкі поранення. Поки Сергій був у комі, його дружина знайшла у лісі Ральфа — у пса була відірвана щелепа та пробита легеня.

Фантастичний порятунок службового собаки бачила кореспондентка ТСН Ольга Павловська.

Як собака та його власник потрапили під обстріл

Знову разом — за три місяці після унікальної операції. Тепер обидва титанові — у Сергія пластина в черепі, у його Ральфа — нова щелепа. Розказуй, розказуй.

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Ось таким Ральф був ще у березні, коли його доправили на лікування до Дніпра: без нижньої щелепи, з прооперованою легенею. Не міг нормально їсти та гавкати. Зараз вони разом роблять вправи.

Шість років на службі в Нацгвардії — Ральф працював із кінологом Сергієм на захисті обʼєктів, ніс варту на блокпостах та на кордоні на Сумщині. У травні 25-го вони перебували на полігоні, коли туди вдарив російський «Іскандер».

Сергій, кінолог Нацгвардії, власник пса: «Це був такий секундний удар, хвиля і все. Уже опритомнів у моменті, лежав на землі, очі закриті. І відчував тільки, що вже все. А пес пролежав дві доби в лісі сам. З перебитою щелепою і пробитими легенями. Його одразу не могли знайти. Дружина поїхала, помчалася. І знайшли».

Пес Ральф / © ТСН

Штучні кістки з титану: розробка унікального імпланта за КТ-знімком

Поки Сергія із тяжким ураженням голови та розтрощеною ногою рятували медики, місцеві ветеринари оперували Ральфа. Щелепа була геть знищена.

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Відтворити кістки з титану наважилися дніпровські ветеринари. Імплант щелепи розробили спеціально для Ральфа.

Сергій Ткаченко, голова асоціації ветеринарних стоматологів: «Перше — зробили імплант голови за комп'ютерною томографією (КТ). І після цього відтворили залишки кісток. Ось, наприклад, у нас є трохи залишків суглобів і краєчок із зубами. Клац-клац — і воно доволі легко стає на місце».

Не лише встановити імплант щелепи, а й підготувати тварину до складної операції — завдання було украй непросте, кажуть ветеринари під час огляду. У Ральфа були зафіксовані втрачені мʼязи, утворилася характерна ямочка. У собак є така особливість, що якщо м'язи не працюють, то за шість-сім діб вони можуть втрачати свою масу на 60 відсотків.

Шість годин боротьби за життя та тривала реабілітація

Шість годин тривала складна операція. Ветеринари робили усе можливе, аби Ральф витримав довгий наркоз.

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Марія Галкіна, ветеринарна лікарка: «Підтримувати стабільний тиск на великих дозах знеболювального — теж було складно. Але ми впоралися. І він теж. Боровся дуже сильно».

А після операції — тижні відновлення під суворим наглядом. Собака заново вчився жити з новою щелепою.

Анастасія Лункіна, ветеринарна лікарка: «Він трошки як чайка на початку, бо звик, що воно постійно до цього випадало. Тут уже тканини відвикли від того, що там була щелепа, була кістка. І вони вже не такі були еластичні».

Це унікальна операція — стверджують ветеринари. Її вартість, підготовку та реабілітацію клініка повністю взяла на себе. Титанову пластину придбали для Ральфа волонтери.

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Сергій Ткаченко, голова асоціації ветеринарних стоматологів: «Це перший такий пацієнт дійсно. Не бачив такого, щоб хтось подібне робив. В світі навіть не бачив. Тепер він може їсти, гавкати, може позіхати, пити. В принципі, жити таким життям, як і жив до цього. І кусатися».

Повернення на службу

Тепер на пам'ять від двох титанових захисників ветеринари мають особливий прапор. Дякую. І вам дякую.

Не просто військовий пес, а справжній друг — Сергій каже, що розчулений, адже небайдужі змогли повернути Ральфа до повноцінного життя.

Сергій, кінолог Нацгвардії, власник пса: «Це побратим! Це член сімʼї! Без нього як?»

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Усі команди, що знав до поранення, Ральф і досі добре памʼятає, чітко виконуючи «Струнко» та роблячи «зайчика».

У них обох попереду ще тривала реабілітація. Вже після неї військові — Сергій та його пес — збираються повернутися на службу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 14:00 НОВИНИ 24 червня | СМЕРТІ від АТАК! ЖАХ у КОСТЯНТИНІВЦІ! НОВІ ТАРИФИ в КИЄВІ

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