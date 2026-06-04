У Дніпрі садист встромив ніж в око собаці, а іншого пса тяжко поранив: моторошні подробиці (фото, відео)

Собаки, яких поранив садист / © ТСН

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У Дніпрі ветеринарні лікарі та правоохоронці борються за життя та справедливість для двох безпритульних собак, які стали жертвами шокуючого та жорстокого нападу невідомого садиста. Чотирилапих улюбленців місцевого зоологічного ринку, стікаючих кров’ю, вранці знайшли працівники, які щойно прийшли на роботу. Одному з песиків шкуродер з максимальною силою встромив ніж прямо в око, а іншого — порізав у ділянці шиї та тулуба.

Про складні операції, стан тварин та розслідування кримінальної справи — у матеріалі кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Ніж пробив кістку: ветеринари провели унікальну операцію

Постраждалих чотирилапих в екстреному порядку доправили до комунального підприємства «Зооконтроль». Стан одного з них — лагідного пса на псевдо Малюк — шокував навіть досвідчених фахівців, які за роки роботи бачили чимало людських звірств. Навіть під час складних медичних маніпуляцій та перев’язок Малюк не виявляє жодної краплі агресії, не гавкає, а слухняно йде в обійми до своїх рятівників. Працівники клініки констатують: собака абсолютно добрий та неймовірно лагідний.

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Ірина Пономаренко, начальниця відділу КП «Зооконтроль»: «Це з максимальною силою був удар. Ми після кожного випадку думаємо, що ми бачили вже все, але ні. Кожного разу якийсь важкий випадок, ми розуміємо, що люди дуже жорстокі».

Ніж в очах собаки. Обережно, фото 18+ / © ТСН

Як з’ясувалося під час рентгену та хірургічного втручання, знаряддя злочину засіло в голові тварини надзвичайно глибоко. Ветеринарна лікарка Тетяна Мехеда, яка безпосередньо оперувала понівеченого Малюка, зізнається — витягти лезо було надскладним завданням.

Тетяна Мехеда, ветеринарна лікарка: «Ніж пробив кістку в одному оці і перейшов через лобні пазухи в іншу орбіту. Було достатньо важко витягти той ніж. Була масивна кровотеча, тому ми старалися. Маю надію, що все буде добре. Навіть око може бачити».

Другому собаці, якого працівники ринку лагідно кличуть Товстим, садист завдав численних глибоких ножових поранень у ділянці шиї та тулуба. Дивом минулося без ураження життєво важливих органів — лезо зовсім трохи не дістало до серця тварини.

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Розправа над тваринами сталась вночі

Поранених та скривавлених псів городяни знайшли у середмісті на початку робочого дня. На Малюка, який нерухомо лежав на землі з рукояткою ножа, що стирчала з голови, та його стікаючого кров’ю друга Товстого працівники ринку натрапили, коли розкладали товар. Люди зазначають: коли ввечері вони залишали робочі місця, все було абсолютно нормально, а кривава розправа сталася вночі, коли на території нікого не було.

Співробітники торговельних рядових в один голос зазначають, що ці собаки проживали на території зооринку вже кілька років і ніколи в житті не проявляли жодної агресії до перехожих чи покупців. Працівники самотужки створили для безхатьків комфортні умови — облаштували теплу буду та навіть поклали туди матрац зі старої валізи для додаткового затишку. Гуртом дбали про чотирилапих та щодня їх підгодовували.

Олена, працівниця зооринку: «Всі годували, всі любили. Ніхто не ображав. Вони тут жили. Ми ввечері виїжджали — все було нормально. Вранці приїхали — вони поранені! Велика собачка нас зустрічала, а маленька лежала внизу. Звісно, нелюди! Ножем так взяти, штрикнути собаку в око! А того — добре, що до серця не дістав!».

Люди відверто не розуміють, у кого піднялася рука на беззахисних дворових псів, яких знав та любив увесь мікрорайон. В охоронців ринку немає жодних версій, окрім однієї: у місті під покровом ночі орудують звичайні нелюди: «Це садисти якісь! Не люди».

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Поліція шукає нелюда

До розслідування дикого випадку шкуродерства вже офіційно долучилися правоохоронні органи. Головним речовим доказом у справі стане саме те лезо, яке хірурги дістали з голови Малюка. Співробітники «Зооконтролю» наголошують, що витягували ніж за суворими криміналістичними правилами, аби зберегти унікальні відбитки пальців нападника для експертизи.

Аліна Стадник, речниця поліції Дніпра: «Поліцейські відпрацьовують камери з відеоспостереження та встановлюють свідків та очевидців цієї події».

За фактом жорстокого поводження з тваринами вже офіційно відкрито кримінальне провадження. Зоозахисники та правоохоронці висловлюють велику надію, що шкуродера буде швидко ідентифіковано та притягнуто до реальної кримінальної відповідальності.

Тим часом і Малюк, і Товстий після перенесених складних операцій потроху одужують під цілодобовим наглядом ветеринарів. Повертати на вулицю собак, які пережили такий сильний замах на життя, волонтери та лікарі більше не планують — наразі для них активно шукають нову, добру та надійну родину.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: «Це були садисти, а не люди!»: шок-подробиці нападу на собак у Дніпрі

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