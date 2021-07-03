У Дніпрі сталася бійка через рекламні щити: щонайменше троє постраждалих

Комунальники за рішенням мерії прийшли зрізати рекламні щити, що належать приватним компаніям.

Сутички, бійки та розбиті камери - у Дніпрі сталися заворушення через рекламні щити. Щонайменше троє постраждалих. П’ятеро затриманих.

Про це йдеться у випуску ТСН.19.30 3 липня.

Комунальники за рішенням мерії прийшли зрізати рекламні щити, що належать приватним компаніям. Начебто через невідповідність дизайн-коду. Ті в свою чергу заявили про політичні переслідування та наполягали, що мають рішення суду на свою користь. Тож намагалися завадити демонтажу, зокрема, й за допомогою групи молодиків.

На боці комунальників була муніципальна варта та чоловіки без розпізнавальних ознак на формі. Ці особи, зокрема, напали на знімальні групи двох місцевих телеканалів, пошкодили камери та побили операторів. Силове протистояння врешті припинила поліція. У місті оголосили план "перехоплення". Двох представників приватної компанії та трьох працівників "муніципальної варти" затримали і відправили в СІЗО. Їм інкримінують групове хуліганство і напад на журналістів.

"Встановлено, що громадяни з обох сторін спричинили один одному тілесні ушкодження - руками та ногами, без застосування зброї або будь-яких предметів. Легкі тілесні ушкодження. Це садна та синці. Тобто загрози для життя немає. Передбачена відповідальність від 2 до 5 років позбавлення волі", - розповів начальник Дніпровського районного управління поліції В'ячеслав Клешня.

Новини України: у Дніпрі сталася бійка через рекламні щити

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