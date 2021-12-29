У Дніпрі сталася масштабна пожежа: склад антисептиків перетворився на величезний смолоскип

У Дніпрі сталася масштабна пожежа: склад антисептиків перетворився на величезний смолоскип

Пожежа була настільки потужною, що рятувальникам довелося боротися з нею три години.

У Дніпрі сталася пожежа на складі антисептиків. Там металевий ангар зайнявся і стрімко перетворився на величезний смолоскип.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 29 грудня.

Чотириста квадратних метрів були забиті серветками, легкозаймистими речовинами, пластиком та упаковкою. Пожежа була настільки потужною, що рятувальникам довелося боротися з нею три години.

Вогнеборцям вдалося вберегти сусідні будівлі від перекидання полум’я.

Минулося без загиблих та постраждалих.

Що спричинило пожежу, нині встановлюють.

Нагадаємо, пожежа сталася у COVID-реанімації на Прикапатті: четверо людей загинуло, троє - постраждало.

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