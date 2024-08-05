У Дніпрі у багатоповерхівці мешкає гусак у чоботях: власниця розповіла історію домашнього улюбленця

Жінка каже, що гусак став її компаньйоном.

У Дніпрі у спальному районі оселився незвичний мешканець гусак. Гошу виховує бухгалтерка на пенсії. Його малим придбала на ринку, аби врятувати від потрапляння на стіл. Натомість гусак став її другом та партнером для прогулянок, а водночас і втіхою для жителів мікрорайону.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Гусак у чорних мештах крокує вулицею під час вечірньої прогулянки. У спальному районі Дніпра у птаха вже власний фан-клуб.

Неначе справжня зірка - уваги та обіймів має досхочу. Та з-поміж усіх прихильників у нього головна людина життя - пані Галина. Вона купила його на базарі та оселила в квартирі на девʼятому поверсі.

"Подушка з сіном. Він на ній спить. Я на неї пелюшки кладу", - каже жінка.

Галина та гусак Гоша

Вже понад рік, як Гоша став її компаньйоном і навчився розуміти команди. Аби він супроводжував і на прогулянках, зшила гусаку мешти - з власних шкарпеток. Щоб не забруднився та не порізався.

Онук пані Галини новому другу бабусі неабияк здивувався. Досі не може налагодити з гусаком контакт.

Ліжко гусака

Гусак подорожує в авто, відпочиває на дачі та приймає ванни у персональному кориті. А від знеструмлень потерпає. Тоді пані Галина носить його на руках на 9 поверх.

Галина, бухгалтерка на пенсії. зізнається: гусак став для неї другом. І щиро дивується, коли люди питають про його подальшу долю.

Галина та Гоша

"Дехто запитує - коли будеш різати. Іноді посилаю, іноді пояснюю - хіба ви їсте котів та собак своїх?", - каже жінка.

Аби Гоша мав активне життя, пані Галина підготувала для нього колекцію взуття - зокрема, й зимове. Щоб вони могли гуляти та тішити сусідів, цілий рік.

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