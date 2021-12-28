У Дніпрі відправили за ґрати чоловіка, який вкрав дорогий коньяк і продав його під супермаркетом

У Дніпрі відправили за ґрати чоловіка, який вкрав дорогий коньяк і продав його під супермаркетом

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину.

У Дніпрі чоловік вкрав із супермаркету коньяк Xennessy та продав його біля місця злочину. За це його засудили до 3 років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, раніше судимий чоловік зайшов до супермаркету, де він поцупив коньяк Xennessy, вартістю 6097 гривень 20 копійок. У цей же день підозрюваний під цим самим супермаркетом продав вкрадений напій.

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину. Суд визнав підозрюваного винним за ч.2 ст.185 КК України. Його покарали до 3 років позбавлення волі. Оскільки чоловік уже відбуває покарання за інші злочини, то засуджений перебуватиме за ґратами 5 років та 1 місяць.

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