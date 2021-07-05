У Дніпрі виникла масштабна пожежа: спалахнув житловий будинок (фото, відео)

У місті спалахнув житловий будинок.
Сьогодні, 5 липня, приблизно о 18:00 в Дніпрі на вулиці Виконкомівській виникла пожежа. Там горить двоповерховий житловий будинок. Дах будівлі практично повністю зруйнований вогнем.
Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua. Клуби диму розтягнулися вулицею. Ймовірно, існує загроза поширення вогню на сусідні будівлі.
На місці пожежі працюють вогнеборці та поліція. Наразі інформації про постраждалих не надходило. За словами очевидцем, в будівлі людей не було. Правоохоронці встановлюють причину займання.
Відомо, що на першому поверсі розташований адвокатський офіс. З нього люди виносять цінні речі і документи.
Нагадаємо, в Одесі посеред ночі евакуювали триповерхівку через масштабну пожежу.