У Дніпрі виникла масштабна пожежа: спалахнув житловий будинок (фото, відео)

У місті спалахнув житловий будинок.

Сьогодні, 5 липня, приблизно о 18:00 в Дніпрі на вулиці Виконкомівській виникла пожежа. Там горить двоповерховий житловий будинок. Дах будівлі практично повністю зруйнований вогнем.

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Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua. Клуби диму розтягнулися вулицею. Ймовірно, існує загроза поширення вогню на сусідні будівлі.

У Дніпрі спалахнув житловий будинок

На місці пожежі працюють вогнеборці та поліція. Наразі інформації про постраждалих не надходило. За словами очевидцем, в будівлі людей не було. Правоохоронці встановлюють причину займання.

Відомо, що на першому поверсі розташований адвокатський офіс. З нього люди виносять цінні речі і документи.

Нагадаємо, в Одесі посеред ночі евакуювали триповерхівку через масштабну пожежу.

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