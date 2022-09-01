У Дніпрі волонтери з окупованого Маріуполя усе літо розважали дітей із зони бойових дій

За три місяці в таборі волонтерів побувало кілька сотень школярів у яких ворог відібрав дім, друзів і море.

На воді на Дніпропетровщині вчаться каякінгу нині діти з Маріуполя, Сєверодонецька, Лисичанська, Бахмута, нещодавно до них приєднались і переселенці з Нікополя, йдеться в ТСН.19.30.

Ілля з родиною втікав від російських обстрілів, бо по рідному Нікополю окупанти щодня гатять із Запорізької АЕС. Тут звик до тиші і вже має друзів. «Дуже подобається, пливсти трошки важко, але прикольно», - каже хлопчик.

Трохи відтанути душею і відволіктись від необхідності починати життя з нуля, задля цього поплавати з дітьми приїхала й пані Ірина. Вона переселенка Сєверодонецька. «Після того як дітки маленькі самі залізли і попливли без інструктора, то у мене страх відсіявся повністю», - каже Ірина.

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Що пережили ці діти, добре розуміє Євген Тузов, із Маріуполя. У Дніпрі облаштував власний прихисток для переселенців. Побачив, дітям дуже бракує дозвілля, тож взявся організувати літній табір. «Я відвідав не один шелтер, діти в них сидять, маринуються, їм би кудись енергію всю подіти. Маріупольські діти, вони дуже сумую за морем. Я як сам корінний маріуполець, говорю про це з важким серцем», - каже чоловік.

Від першого вересня у школярів починається навчання, тож цього разу літній табір провів останню зустріч у такому форматі. Однак восени для маленьких переселенців тут планують влаштувати спортивні секції. Аби діти почувались як вдома, звісно, наскільки це можливо.

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