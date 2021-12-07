У Дніпрі дивом врятували бійця із несумісною із життям травмою голови

Чоловік поправляється і пам’ятає своїх рідних.

Бійця з пораненнями, що майже несумісні з життям, вдалося врятувати лікарям у Дніпрі.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

41-річного сержанта в непритомному стані з великою крововтратою доправили до Обласної лікарні Мечникова з передової. Ворожий снаряд розірвався на позиціях біля Красногорівки. Медики кажуть, десятки осколків зрешетили тіло бійця. Його кінцівки травматологи збирали заново. Та найбільше роботи було в нейрохірургів, адже поранення голови майже не залишало шансів на життя.

Нині боєць у реанімації, але вже прийшов до тями і почав потроху говорити. Попереду в нього тривале лікування та відновлення.

Новини Дніпра: лікарі врятували бійця з пораненнями, що майже несумісні з життям

«Гематома в голові могла зупинити життя в кожну секунду. Пішов на поправку. Почав трошки розмовляти. Звав свою жінку, розповів, що в нього є дитина 13 років», - розповідає генеральний директор Обласної лікарні ім.Мечникова Сергій Риженко.

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