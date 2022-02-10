У Дніпрі з пастки власної оселі під час пожежі врятували пенсіонерку: подробиці

У Дніпрі з пастки власної оселі під час пожежі врятували пенсіонерку: подробиці

Під загрозою були й сусіди, адже полум’я вже підбиралося до дерев’яних сходів між поверхами.

У пастці власної оселі - у Дніпрі під час пожежі врятували пенсіонерку, заблоковану з одного боку вогнем, а з іншого - ґратами, - про це йшлося в сюжеті ТСН.19:30 9 лютого 2022 року.

Оселя на першому поверсі багатоквартирного будинку загорілася вранці. Вогонь охопив коридор, тож вискочити надвір 67-річна жінка не могла. А на вікнах були ґрати. Під загрозою були й сусіди, адже полум’я вже підбиралося до дерев’яних сходів між поверхами. Проте вчасно прибули рятувальники.

Вони винесли господиню з вогняної пастки і вивели її сусідів із задимленого будинку. Пожежу загасили менш ніж за годину. Її причини з’ясовують.

Минулося без загиблих і потерпілих. Господиня квартири, в якій зайнялося, відбулася переляком.

Нагадаємо, що у Києві спалахнув вогонь у квартирі в 9-поверховому житловому будинку на вулиці Смілянській, що у Солом'янському районі. Внаслідок пожежі загинув чоловік.

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