У Дніпрі з пастки власної оселі під час пожежі врятували пенсіонерку: подробиці

Під загрозою були й сусіди, адже полум’я вже підбиралося до дерев’яних сходів між поверхами.
У пастці власної оселі - у Дніпрі під час пожежі врятували пенсіонерку, заблоковану з одного боку вогнем, а з іншого - ґратами, - про це йшлося в сюжеті ТСН.19:30 9 лютого 2022 року.
Оселя на першому поверсі багатоквартирного будинку загорілася вранці. Вогонь охопив коридор, тож вискочити надвір 67-річна жінка не могла. А на вікнах були ґрати. Під загрозою були й сусіди, адже полум’я вже підбиралося до дерев’яних сходів між поверхами. Проте вчасно прибули рятувальники.
Вони винесли господиню з вогняної пастки і вивели її сусідів із задимленого будинку. Пожежу загасили менш ніж за годину. Її причини з’ясовують.
Минулося без загиблих і потерпілих. Господиня квартири, в якій зайнялося, відбулася переляком.
Нагадаємо, що у Києві спалахнув вогонь у квартирі в 9-поверховому житловому будинку на вулиці Смілянській, що у Солом'янському районі. Внаслідок пожежі загинув чоловік.
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