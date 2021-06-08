У Дніпрі з вікна багатоповерхівки випав чоловік: потерпілий помер на місці

Правоохоронці встановлюють, чи була це випадковість або ж чоловік намагався звести рахунки з життям.

У Дніпрі вночі 8 червня з вікна багатоповерхівки випав чоловік. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Про це ТСН.ua повідомили в пресслужбі Дніпровського відділення поліції.



Як стало відомо, трагедія сталася близько 02:00 на вулиці Юрія Кондратюка — там 46-річний чоловік випав з вікна 5-го поверху. Зараз копи встановлюють, була це випадковість або ж місцевий житель намагався звести рахунки з життям.



“Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження з попередньою правовою кваліфікацією “самогубство”. Триває перевірка”, — розповіла нам пресофіцерка Дніпровського відділення поліції Аліна Стадник.



Нагадаємо, що в Краматорську місцева мешканка намагалася перелізти з одного балкона на інший. В якийсь момент жінка зірвалася і впала з висоти шостого поверху.

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