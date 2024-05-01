У Дніпрі медики закликали здавати кров для поранених через війну Росії: як відреагували містяни

День донора оголосила лікарня у Дніпрі, що рятує постраждалих внаслідок російської агресії. Тут розгорнули спеціальні операційні, аби без затримок прийняти усіх охочих.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Потрібно 14 донорів, що відновити кров у тяжкопораненого бійця

Пʼятдесяти однорічного Олександра у вкрай тяжкому стані доправили з Донеччини. Батько чотирьох дітей та дідусь восьми онуків втратив ноги під час боїв на Донеччині. Завдяки зусиллям медиків він нарешті при тямі у реанімації.

"Тривав бій. Він тривав - ойойой. Цей бій тривав півтора суток. Люди гинуть дуже багато від того, що втрачають кров. І цим людям, що здають кров, велике спасибі", - каже боєць.

Військовий Олександр

Йому вже перелили понад пʼять літрів і це ще не межа.

"Десь в середньому 14 людей потрібно, щоб відновити кров Олександра. Кожної секунди ми бачимо, що наші герої, подібні Олександру, втрачають кров на операціях, з перевʼязками. І ми постійно повинні відновлювати цю кров, щоб вони виживали", - каже лікар.

Жителі Дніпра відреагували на заклик медиків та прийшли здати кров

На заклик медиків - черга аж надворі. Люди різного віку та професій прийшли до лікарні. Тут на один день розгорнули спеціальну операційну, аби прийняти усіх охочих та зробити запас крові.

"Ттак повинно бути. Ми ж єдина країна, ми маємо один одному допомагати", - каже жителька Дніпра.

Без вагань прийшла здати кров адміністраторка крамниці Тетяна Безкровна. Вона здає кров вже понад двадцять років поспіль і власним прикладом демонструє: донорство здоровʼя не псує.

Черга у Дніпрі із бажаючих здати кров

"У мене тато помер від раку крові. І мабуть, це спонукало мене здавати. Тільки дозволили - з 18 років здаю кров. І ні разу не пошкодувала. Дуже багато людей знаю, яким здала", - каже Тетяна.

Лише в одній лікарні Дніпра за час повномасштабного вторгнення перелили понад 16 тонн донорської крові. Медики закликають українців не чекати запрошень - а зробити донорство звичкою, яка рятуватиме життя інших.

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Нагадаємо, у ніч проти 1 травня Росія знову атакувала Одесу балістичними ракетами. Загинуло троє осіб.

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