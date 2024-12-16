У Дніпрі запрацював унікальний медичний центр: кому там допомагатимуть безкоштовно

Лікарі з Маріуполя знову допомагатимуть землякам. У Дніпрі відкрився медичний хаб, більшість працівників якого рятували людей під час бомбардувань міста Росією. Тоді з мінімумом обладнання та медикаментів, часто без світла і води, вони робили надскладні операції. Частина медиків загинула, натомість ті, хто змогли вирватись з пекла, знову об’єднались у Дніпрі.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Андрій Серветник був медичним директором четвертої маріупольської лікарні. На її базі і створений цей хаб у Дніпрі. Має величезний досвід роботи і страшні спогади про перші дні вторгнення і останні тижні у рідному місті.

"Перші хворі надійшли 26-27 – з пораненнями", — каже медик.

Далі потерпілі надходили рікою. За добу у знеструмленій лікарні із канонадою за вікном оперували до 70 людей. Рятував генератор та дизпаливо, яке привозили поліція і військові.

"60-70 відсотків — наскрізне поранення, відрив пальців, це все шилося, надавалося в приймальному. Уже поступали важкі з пораненнями голови, з мінно-вибуховими травмами, з кульовими пораненнями грудної клітки, черевної порожнини, відрив кінцівок — це було дуже багато", — каже медичний директор центру "ЯМаріуполь" Андрій Серветник.

Андрій Серветник

Сімейний лікар Андрій Таушан приймає одну з перших пацієнток медичного хабу і згадує рідну лікарню, якій присвятив 40 років. В окупованому Маріуполі протримався місяць, доки окупанти не вигнали з дому.

"Все почалось і рівно 24 березня під дулами автоматів цих уркаганів нас звідти виставили. Три танки у дворі стояли і стріляли в бік заводу "Азовсталь". Там уже нічого не було, колеги мої загинули", — каже медик.

Андрій Таушан

Вісімдесят відсотків працівників медцентру — переселенці з Маріуполя. Але їх пацієнтами стануть не лише земляки, але й усі інші біженці від війни, що знайшли прихисток у Дніпрі. У хабі — найсучасніше обладнання і найбільш затребувані фахівці. Послуги для маріупольців будуть безкоштовними.

Лікарі з Маріуполя возз'єдналися у Дніпрі: історії порятунку, які ви маєте почути

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