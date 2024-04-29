У Дніпрі жінка хотіла продати дворічного сина, щоб відкрити бізнес: подробиці

У Дніпрі жінка вирішила підзаробити грошей і продала власного сина. Горе-матір планувала інвестувати вииручені кошти від продажу дворічної дитини у власний бізнес.

Як жінка додумалась до такого, як її викрили правоохоронці, що їй загрожує та де зараз дитина? Подробиці розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Дівчина хотіла продати дитину

У Дніпрі 19-річна дівчина намагалася продати власного дворічного сина. Як повідомляють правоохоронці, горе-матір вважала, що її дитина заважає особистому життю, тож вирішила позбутися хлопчика. Нічого кращого ніж запропонувати купити дитину подрузі, вона не придумала. Суму запросила “кругленьку” — 1 мільйон гривень.

“Купити сина 19-річна жінка запропонувала своїй знайомій та домовилась з нею про зустріч. Зловмисницю затримали при передачі коштів”, — повідомили у головному управління Національної поліції в Дніпропетровській області

Про що вона думала?

План у 19-річної матері був простий як двері. 23 квітня вона мала взяти сина і прийти на домовлене місце, а там “продати” хлопчика за мільйон гривень. Гроші вона отримала, утім ненадовго. Спрацювали поліцейські.

“23 квітня жінка взяла дитину та прийшла на визначене місце, де "продала" хлопчика за мільйон гривень. Фігурантку затримали в порядку статті 208 КПК України під час отримання обумовленої суми. За її словами, вона не хотіла доглядати за сином, тому вирішила його позбутися. На отримані гроші планувала відкрити власний бізнес”, — йдеться у повідомленні поліції.

Наразі дівчина перебуває під вартою, а її дитину віддали ювенальним поліцейським. Окрім правоохоронців, хлопчиком також опікуватимуться і лікарі, тож йому нічого не загрожує. Підозрювану матір судитимуть за статтею “торгівля людьми”.

“За місцем мешкання затриманої провели обшук та вилучили речові докази. 23 квітня їй вручили повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми). Процесуальне керівництво кримінального провадження здійснює відділ захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству прокуратури Дніпропетровської області”, — повідомили в поліції.

Бізнес ціною дитини?

Погодьтесь, таке навіть складно було і уявити. Хоч дівчина і молода, їй лише 19 років, але додуматись продати власну дитину? Ось так хотілося бізнес і особисте життя влаштувати.

Зазначимо, що торгівля людьми, зокрема дітьми, хоч і здається проблемою минулих століть, але на жаль, досі трапляється. Так-от у серпні 2023 року правоохоронці викрили та затримали цілу злочинну групу, яка і промишляла продажем дітей за кордон. Причетними до торгівлі виявилися злодії у білих халатах — керівники клінік, які надають послуги з репродуктивної медицини у Києві та Харкові.

За даними слідства, підозрювані підшукували на території Харківської області жінок, які погоджувалися стати сурогатними матерями. Розмір грошової винагороди складав від 50 до 70 тис. євро за новонароджену дитину, з яких 12 тис. євро – плата сурогатним матерям. Правоохоронці перевіряли інформацію про 40 випадків переміщення новонароджених дітей з України за кордон. 12 учасникам злочинної організації було повідомлено про підозру у торгівлі людьми.



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