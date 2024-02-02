Всю Україну сколихнуло моторошне вбивство 11-річної Марії Біланової. Дитину шукали дві доби, але марно. Душогубом виявився молодий хлопець – знайомий дівчинки. Але сісти за ґрати можуть ще й батьки.

Усі подробиці трагедії – дивіться в ексклюзиві TSN.ua

Дитину шукали дві доби

Фото зниклої 11-річної Марійки облетіло всі соцмережі України. Небайдужі разом з поліцією стали на пошуки, прочісували весь район в надії знайти дитину живою. Допомагала шукати дитину і матір товариша дівчинки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У Дніпрі жорстоко вбили 11-річну дівчинку: злочинець "спалився"! Посадити можуть і батьків!

Як зникла дівчинка?

Як з’ясувалося, дитина ще 28 січня поїхала до подруги, а вже згодом припинила виходити на зв’язок. Матір дівчинки звернулася до поліції аж за два дні, 30 січня. Втім, вже наступного дня, 31 січня, дитину знайшли мертвою. Знайшлися і свідки, які бачили Марійку напередодні. Кажуть, вона розмовляла з дорослим чоловіком.

Моторошні подробиці вбивства дитини

Дитину виявили в канаві з тілесними ушкодженнями. Затримали вже і підозрюваного у вбивстві – це 23-річний хлопець. Він вже визнав свою провину, показав місце вбивства та знаряддя.

За даними слідства, ввечері 29 січня чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, посварився з дитиною, і під час конфлікту завдав численних ударів ножем у різні частини тіла дівчинки, від яких вона і померла. Після цього вбивця холоднокровно перетягнув тіло в канаву та втік, навіть не намагаючись врятувати дитину.

До слова, раніше підозрюваний вже був у полі зору поліції, однак судимостей не мав. Також відомо, що він був знайомий із дівчинкою до цього фатального дня, а от через що зчинилася сварка зі смертельним кінцем – наразі невідомо.

Вбивця 11-річної Марійки у Дніпрі / Скриншот

Тепер хлопець може сісти за ґрати на 15 років, а то й довічно. Тим часом, усі, хто знав 11-річну Марійку, кажуть, що у неї непроста доля. Мама не дивилася за дитиною, тож вона часто просила їсти в інших.

Читайте провідні новини дня:

Що загрожує батькам?

Тож правоохоронці взялися і за батьків. Нині розпочато кримінальне провадження за статтею 166 Кримінального кодексу України щодо матері дівчинки за невиконання батьківських обов'язків. Подробиці розповів начальник поліції Дніпропетровщини Олександр Ганжа:

"Відносно матері дівчини було складено неодноразово протоколи, останній був наприкінці 2023 року. Дівчинка покидала домівку неодноразово, неодноразово поліцейські встановлювали її місцезнаходження, неодноразово писались протоколи. Неодноразово відповідні листи відправлялись до відповідних служб, служб з питань неповнолітніх. За останні чотири місяці було складено відносно матері чотири протоколи".

Мама вбитої 11-річної Марійки / Скриншот

Куди дивилися соцслужби?!

Отож, питання – куди дивилися і соцслужби, й чому вчасно не забрали дитину з родини, коли навіть є море свідків того, як матір виганяла доньку з дому й навіть не давала їсти.

Команда ТСН.ua висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблої дівчинки.

Читайте також: