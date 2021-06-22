У Дніпрі злива затопила станцію метро "Центральна": який вигляд вона має

У мерії кажуть, що ліквідувати штучно створений "басейн" комунальники не будуть.

У Дніпрі затопило недобудовану станцію метро "Центральна". Сильні дощі, які заливали місто минулого тижня, буквально створили на будмайданчику штучний "басейн".

Фотографії затопленої станції місцеві мешканці публікують в соціальних мережах.

Так, на фото видно заповнений водою будівельний майданчик станції метро "Центральна", що знаходиться поруч з площею Героїв Майдану. ТСН.ua в пресслужбі міськради Дніпра повідомили, що ліквідувати наслідки негоди комунальники не планують, оскільки затоплення ні на що не впливає.

"Опади ніяким чином не вплинули на процес будівництва метро і нікуди не потрапили", — підкреслили в департаменті транспорту та транспортної інфраструктури міськради.

Нагадаємо, що в Дніпрі дощ затопив майже півсотні житлових будинків. Під водою опинилися різні частини міста, а також набережна, яка продовжує обвалюватися.

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