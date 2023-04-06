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У Дніпрі знайшли оголене тіло жінки: поруч лежав непритомний чоловік

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
979
Час на прочитання
1 хв
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У Дніпрі знайшли оголене тіло жінки: поруч лежав непритомний чоловік

Фото: DepositPhotos

Тіло жінки знайшли в Амур-Нижньодніпровському районі.

У Дніпрі вчора, 5 квітня, знайшли оголене тіло жінки навпроти заправки на Донецькому шоссе.

Інформацію ТСН.ua підтвердили у Національній поліції Дніпропетровської області.

Правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії, тривають слідчі дії.

За даними "Інформатора", поруч з тілом жінки лежав непритомний чоловік. У нього виявили тілесні ушкодження. 

Нагадаємо, у Дніпрі помер 4-річний хлопчик. Трагедія сталася в Таромському. Смерть дитини констатували медики швидкої, які приїхали на виклик. На тілі хлопчика виявили тілесні ушкодження.

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Перегляди
979
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