У Дніпрі знайшли оголене тіло жінки: поруч лежав непритомний чоловік

У Дніпрі вчора, 5 квітня, знайшли оголене тіло жінки навпроти заправки на Донецькому шоссе.

Інформацію ТСН.ua підтвердили у Національній поліції Дніпропетровської області.

Правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії, тривають слідчі дії.

За даними "Інформатора", поруч з тілом жінки лежав непритомний чоловік. У нього виявили тілесні ушкодження.

Нагадаємо, у Дніпрі помер 4-річний хлопчик. Трагедія сталася в Таромському. Смерть дитини констатували медики швидкої, які приїхали на виклик. На тілі хлопчика виявили тілесні ушкодження.

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