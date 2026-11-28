У Дніпрі спалахнув скандал у школі / © ТСН

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У ліцеї №61 в Дніпрі спалахнув скандал. Вчительку звільнили після допису Threads. Сестра однієї з учениць написала в соцмережі, що вчителька не повела дітей в укриття попри небезпеку, і під час уроку поруч зі школою стався приліт «Бандеролі». Вчителька нібито не випускала дітей з приміщення. Сама педагогиня заперечує ці звинувачення.

ТСН.ua зібрав усі подробиці інциденту: що відбувалося в ліцеї під час атаки, як пояснюють ситуацію вчителька та її учні, що кажуть у міській раді та представництві омбудсмена, а також яким має бути алгоритм дій під час повітряної тривоги.

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Скандал у ліцеї №61 в Дніпрі: що написала сестра учениці

Публічного розголосу історія набула після дописів Діани Яворської у Threads. Дівчина повідомила, що її сестра навчається в ліцеї №61, розташованому на 12-му кварталі Дніпра.

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За словами авторки публікації, 24 листопада близько 15:20 у місті оголосили повітряну тривогу. Однак учителька історії України Олеся Малишевська нібито не дозволила учням залишити клас і продовжила заняття.

«Сидимо вчимося далі», — нібито сказала педагогиня дітям, після чого, за твердженням Діани, зачинила кабінет на ключ.

Згодом поблизу навчального закладу пролунав вибух. Авторка допису розповідає, що після цього вчителька першою побігла до укриття, залишивши школярів у класі.

Діана також пише про пошкодження вікон у будівлі ліцею. За її словами, сестра перебувала на третьому поверсі, тоді як на другому — вікна повилітали.

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Водночас, за словами авторки допису, діти не постраждали. Вона також заявила, що подібні ситуації, коли учнів у ліцеї №61 не відпускали до укриття під час повітряної тривоги, траплялися й раніше.

Згодом Діана повідомила у Threads, що вчительку звільнили.

Допис у соцмережі

ТСН.ua намагався зв’язатися з Діаною Яворською, щоб отримати детальніші пояснення щодо оприлюднених нею звинувачень. Однак дівчина станом на зараз ще не відповіла.

Що розповіла звільнена вчителька про інцидент

ТСН.ua вдалося розшукати вчительку історії Олесю Малишевську та отримати її коментар щодо звинувачень, які поширилися в соціальних мережах.

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Педагогиня підтвердила, що більше не працює в ліцеї. За її словами, звільнення відбулося за згодою сторін. Після розголосу та пережитого інциденту вона наразі зосереджена на відновленні здоров’я.

Водночас Малишевська категорично заперечує, що замикала школярів у кабінеті або першою побігла до укриття, залишивши дітей.

«Про мене пишуть, що начебто я закривала клас, але я не закривала дітей! І я першою (попереду дітей — ред.) в укриття не біжу. У мене питання до інших журналістів: чому вони звернули увагу на анонімних учасників (інтернет-спільнот — Ред.)», — наголосила вчителька.

Педагогиня також обурена тим, що, на її думку, в Мережі поширили однобічну інформацію про події, не приділивши достатньої уваги її поясненням.

Вона запевняє, що перепросила за ситуацію, однак наполягає: дітей у класі не залишала.

«Я вибачилася, але я дітей не закривала! Що я буду робити далі? Я розмірковую, як налагодити своє здоров’я. Авторка допису, наскільки я зрозуміла, є сестрою учениці. Вона написала, що начебто я першою побігла. Звідки вона це взяла? Я нікого в класі не залишила», — розповіла Олеся Малишевська в коментарі ТСН.ua.

Що кажуть про інцидент діти

Іншу версію подій ТСН.ua розповіла учениця 10-го класу, де Олеся Малишевська була класною керівницею. Дівчина каже, що інформація в дописах про інцидент не зовсім відповідає дійсності.

«Я сама спілкувалася з дітьми, у який той час був урок з Лесею Вікторівною. Вони мені все розповіли», — стверджує учениця.

За її словами, після початку повітряної тривоги Олеся Вікторівна запитала учнів, чи планують вони йти до укриття. Школярі нібито вирішили залишитися в класі та продовжити заняття:

«Леся Вікторівна запитала, чи йдемо в укриття, чи ні. Діти всі проголосували, що ні. Після цього вони залишилися у класі, і ніхто не дивився на радари».

Дівчина стверджує, що після вибуху вчителька відправила дітей до укриття, а сама попрямувала до іншого класу, де навчалася співрозмовниця ТСН.ua. Там у цей час тривав урок алгебри.

Дітей не пускають до укриття: що відомо

Окремо учениця звернула увагу на поведінку інших педагогів ліцею. За її словами, принаймні одна із них нібито неодноразово не дозволяла школярам залишати кабінет навіть під час небезпеки.

«Ми кажемо, що нам страшно, що ми хочемо йти до укриття. Вона сказала: ні, сидимо, вчимося, тому що укриття не має ніякого обладнання для навчального процесу», — переказала учениця слова педагогині.

Дівчина стверджує, що під час попереднього випадку, коли існувала загроза застосування російського озброєння, їхній клас також не відпустили до укриття. За її словами, навіть після двох вибухів школярі залишалися в кабінеті.

Щодо подій 24 листопада, учениця розповіла, що після вибуху Олеся Малишевська прийшла ще й до їхнього класу, аби відвести дітей у безпечне місце. За її словами, педагогиня не залишала дітей і не тікала першою.

Що кажуть у керівництві ліцею

ТСН.ua також намагався отримати офіційну позицію адміністрації ліцею №61. У приймальні директорки повідомили, що передадуть керівниці інформацію про запит журналістів.

Водночас заступниця директорки з навчально-виховної роботи Тетяна Павлюк, коментуючи повідомлення про інцидент у соцмережах, коротко заявила: «Там інформація перекручена».

Що з’ясував представник омбудсмена: чи порушила вчителька правила безпеки

Ситуація в ліцеї №61 перебуває на контролі представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Дніпропетровській області Олексія Урлаткіна.

За інформацією представництва, вчителька не забезпечила негайного переміщення всіх учнів свого класу до укриття після оголошення повітряної тривоги. Таким чином, за попередньою оцінкою, було порушено встановлений алгоритм дій учасників освітнього процесу.

У коментарі ТСН.ua Олексій Урлаткін повідомив, що, за отриманими даними, педагогиня разом із дітьми попрямувала до укриття вже після вибуху російського боєприпасу поблизу ліцею.

За інформацією директорки навчального закладу, внаслідок вибуху в будівлі пошкоджено три вікна.

«Повідомляється, що після інциденту вчителька визнала свою провину та подала заяву про звільнення за згодою сторін«, — зазначив представник омбудсмена.

Він також повідомив, що директорка ліцею ініціювала службове розслідування, щоб встановити всі обставини залишення учнів у навчальному кабінеті під час повітряної тривоги.

За словами Урлаткіна, керівництво закладу надало представництву наказ від 10 серпня 2026 року №158. Ним затверджено алгоритм дій учасників освітнього процесу під час сигналу «Повітряна тривога!». Документ, як стверджується, довели до відома всіх педагогічних працівників.

Крім того, представництво направило запит до департаменту освіти Дніпровської міської ради. Зокрема, там хочуть з’ясувати, як контролюється своєчасний перехід усіх учасників освітнього процесу до укриттів, і що мають робити педагоги, якщо окремі учні відмовляються залишати навчальні приміщення.

Команда представництва також відвідала ліцей. За результатами перевірки планують підготувати звіт і надати відповідні рекомендації.

Чому вчительку звільнили: позиція міської ради

У Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради також відреагували на скандал. Там підтвердили, що за результатами розгляду ситуації керівництво ліцею ухвалило рішення звільнити педагогиню.

Водночас у департаменті зазначили, що службове розслідування для встановлення всіх обставин інциденту ще триває.

Там наголосили, що дотримання правил безпеки під час повітряних тривог є обов’язковим для працівників навчальних закладів.

«Ігнорування правил безпеки під час повітряної тривоги є неприпустимим. Жодні обставини не можуть бути важливішими за життя та здоров’я дітей. Безпека учнів — безумовний пріоритет», — заявили в департаменті.

Отже, попри різні версії учасників подій, рішення про звільнення вчительки вже ухвалене. Водночас службове розслідування має встановити, чому частина учнів не опинилася в укритті одразу після оголошення тривоги, а також чи були порушення з боку інших працівників закладу.

Як мають діяти вчителі та учні під час повітряної тривоги

У Міністерстві освіти і науки України наголошують , що безпека учасників освітнього процесу залишається пріоритетом. Навчання в очному форматі можливе лише за наявності в закладі освіти укриття.

Після оголошення повітряної тривоги вчителі та учні мають організовано перейти до сховища. За наявності відповідних умов навчання можна продовжити безпосередньо в укритті, щоб не переривати освітній процес.

Також у МОН рекомендують закладам освіти заздалегідь розробляти алгоритми дій залежно від безпекової ситуації. Це дає змогу педагогам та учням розуміти, як діяти під час загрози, і не ухвалювати рішення вже після оголошення тривоги.

Відповідні рекомендації Міністерство освіти і науки України оприлюднило на офіційному сайті.

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