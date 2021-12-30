У Дніпропетровській області люди, які шукали роботу, потрапили у пастку аферистів

У Дніпропетровській області люди, які шукали роботу, потрапили у пастку аферистів

Організатора афери та трьох його спільників затримали.

У Дніпропетровській області затримали аферистів, які ошукали людей на понад півмільйона гривень.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 30 грудня.

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Вони розміщували оголошення з вакансіями. Коли людина приходила влаштовуватись на роботу, ділки просили документи, та ще й наказували підписати чимало паперів. Згодом у працевлаштуванні відмовляли. Натомість за документами жертви оформлювали позики.

У поліції кажуть: вже знають про 11 потерпілих, але це лише ті, що звернулися до поліції. Організатора афери та трьох його спільників затримали. Під час обшуку знайшли чимало готівки.

“Зловмисники оформлювали у різних фінансових установах позики на їх ім'я. За скоєне зловмисникам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 12 років з конфіскацією майна”, - сказала Наталія Калиновська, речниця Департаменту стратегічних розслідувань.

Поліція затримала шахраїв, які ошукали людей на понад пів мільйона гривень | Новини України