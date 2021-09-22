У Дніпропетровській області дівчина спалила прапор, а її друзі стояли поруч і сміялися

У Дніпропетровській області дівчина спалила прапор, а її друзі стояли поруч і сміялися

Інцидент знімали друзі дівчини, а потім відео було опубліковано в соцмережах.

У Дніпропетровській області неповнолітня підпалила запальничкою невеличкий прапорець задля розваги.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 22 вересня.

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Одна з дівчат поцікавилася у своєї знайомої, чому вона спалює прапор України. На що та відповіла, що "це не її прапор".

Відео поширилось соцмережами. Героїню впізнали. Вона з Кам‘янського - там навчається у модельній школі.

Після розголосу агенція оприлюднила заяву, що така поведінка учениці неприпустима, тож її одразу відрахували. Водночас є інформація, що обурені жителі готують звернення до поліції, аби неповнолітню покарали за наругу над державним прапором, а її батьків - за невиконання обов’язків щодо виховання доньки.

Новини України: неповнолітня підпалила державний прапор під реготання друзів

Нагадаємо, у Миколаївській області в районній державній адміністрації чиновники залатали дірку на стелі прапором України.

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