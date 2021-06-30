У Дніпропетровській області конфлікт між відвідувачами бази відпочинку та охоронцем завершився нападом пса

У Дніпропетровській області конфлікт між відвідувачами бази відпочинку та охоронцем завершився нападом пса

Охоронець пирснув газом з балончика , а потім спустив на людей ротвейлера.

В Єлизаветивці Дніпропетровської області конфлікт між відвідувачами приватної бази та охоронцем завершився сутичкою і нападом пса. Компанія хотіла пройти до озера. Раніше місцевих туди пропускали без оплати.

Що ж сталося цього разу - у матеріалі ТСН.19:30.

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Відео зазнімкували очевидці на озері в Єлизаветівці. На ньому - сутичка відпочивальників із охоронцем пляжу. Учасники - чоловіки, жінки і собаки. А ще - перцевий балончик. Ним охоронець бризнув в очі одному з чоловіків, а потім на нього ж спустив службового пса. Відтягти ротвейлера від жертви вдалося лише за кілька хвилин зусиллями гурту людей. Едуард, на якого напав собака, розповідає: з друзями відзначали День народження. Потім пішли на платний пляж. Мовляв, раніше так ходили. Тварина прокусила чоловікові руку та ногу. Будівельник з такою травмою сидить без роботи.

Раніше конфліктів із охоронцями турбази не було, каже сестра Едуарда. Та і службових собак на території досі не бачила. На самій базі відпочинку перед знімальною групою зачинили ворота. Згодом вийшла адміністраторка, утім коментувати конфлікт не захотіла. Мовляв, нічого не бачила.

Новини України: конфлікт між відвідувачами бази відпочинку та охоронцем завершився нападом пса

А от директор охоронної фірми підлеглого виправдовує. Мовляв, кінолог захищався, бо відвідувачі напідпитку були агресивними. І до води, каже. пускав, лише вимагав, аби обійшли приватну територію з іншого боку.

Юристи запевняють - охоронець у конфліктній ситуації мав викликати поліцію. І лише спробувати затримати до її приїзду людей, які намагаються скоїти злочин - напад чи пошкодження майна.

Поліція відкрила провадження за фактом легких тілесних ушкоджень. На час розслідування охоронця відсторонили від роботи. Якщо суд доведе його провину - чоловікові доведеться шукати нову.

Нагадаємо, у Києві невідомі молодики побили антимайданівця "Топаза". На колишнього "тітушку" напали після виходу із зали суду.

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