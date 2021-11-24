У Дніпропетровській області люди у "погонах" втягували дітей у наркобізнес

У Дніпропетровській області люди у "погонах" втягували дітей у наркобізнес

До злочинної групи входили поліцейські.

У Дніпропетровській області викрили злочинну організацію, члени якої підозрюються у систематичному розповсюдженні наркотичних речовин.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 24 листопада.

Організатором “бізнесу” виявився колишній правоохоронець із нагородами за бездоганну службу - колись він сім років очолював підрозділ боротьби з наркозлочинністю. Окрім 60-річного ветерана МВС, наркосиндикатом керував ще й 32-річний виходець із Грузії. Експравоохоронець консультував, як безперешкодно виготовляти та продавати зілля. Також він платив данину ще одному поліцейському у відставці, який далі передавав винагороду іншим правоохоронцям, аби ті не заважали наркоторгівлі.

"До складу наркогрупи входили 14 осіб, які виконували чітко розподілені ролі. Цинізм цієї групи полягав у тому, що ділки втягували в наркоманію дітей, які згодом мали розширити коло наркозбувачів", - сказала Олеся Бойко, речниця Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

У Дніпропетровській області викрили потужний наркосиндикат під прикриттям людей "у погонах"

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