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У Дніпропетровській області люди у "погонах" втягували дітей у наркобізнес 

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У Дніпропетровській області люди у "погонах" втягували дітей у наркобізнес 

dbr.gov.ua

До злочинної групи входили поліцейські. 

У Дніпропетровській області викрили злочинну організацію, члени якої підозрюються у систематичному розповсюдженні наркотичних речовин. 

Про це йдеться у ТСН.Ранок 24 листопада.

Організатором “бізнесу” виявився колишній правоохоронець із нагородами за бездоганну службу - колись він сім років очолював підрозділ боротьби з наркозлочинністю. Окрім 60-річного ветерана МВС, наркосиндикатом керував ще й 32-річний виходець із Грузії. Експравоохоронець консультував, як безперешкодно виготовляти та продавати зілля. Також він платив данину ще одному поліцейському у відставці, який далі передавав винагороду іншим правоохоронцям, аби ті не заважали наркоторгівлі.

"До складу наркогрупи входили 14 осіб, які виконували чітко розподілені ролі. Цинізм цієї групи полягав у тому, що ділки втягували в наркоманію дітей, які згодом мали розширити коло наркозбувачів", - сказала Олеся Бойко, речниця Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

У Дніпропетровській області викрили потужний наркосиндикат під прикриттям людей "у погонах"

У Дніпропетровській області викрили потужний наркосиндикат під прикриттям людей "у погонах"

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