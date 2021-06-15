У Дніпропетровській області згорів будинок: під час ліквідації пожежі знайшли обвуглене тіло

Особу чоловіка, а також причини пожежі встановлюють правоохоронці.

У Дніпропетровській області увечері 14 червня сталася пожежа в житловому будинку. В результаті чого загинув чоловік.

Про це ТСН.ua повідомили в пресслужбі ДСНС області.

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Як стало відомо, подія трапилася в селищі Сурсько-Михайлівка Солонянського району області. Там на площі в 15 "квадратів" горів житловий будинок. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло людини.

"На вулиці Нагірній горів будинок. На місці виявили тіло чоловічої статі. Вогонь пошкодив домашнє майно на площі в 15 квадратних метрів", — розповіли нам в пресслужбі ДСНС області.

Що саме стало причиною пожежі, наразі невідомо. Обставини події, а також особу загиблого чоловіка встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, що під Києвом, в Жулянах, на території терміналу "Нової Пошти" сталася пожежа. Там спалахнув причеп з посилками.

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