У Дніпропетровській області згорів будинок: під час ліквідації пожежі знайшли обвуглене тіло

Особу чоловіка, а також причини пожежі встановлюють правоохоронці.
У Дніпропетровській області увечері 14 червня сталася пожежа в житловому будинку. В результаті чого загинув чоловік.
Про це ТСН.ua повідомили в пресслужбі ДСНС області.
Як стало відомо, подія трапилася в селищі Сурсько-Михайлівка Солонянського району області. Там на площі в 15 "квадратів" горів житловий будинок. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло людини.
"На вулиці Нагірній горів будинок. На місці виявили тіло чоловічої статі. Вогонь пошкодив домашнє майно на площі в 15 квадратних метрів", — розповіли нам в пресслужбі ДСНС області.
Що саме стало причиною пожежі, наразі невідомо. Обставини події, а також особу загиблого чоловіка встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, що під Києвом, в Жулянах, на території терміналу "Нової Пошти" сталася пожежа. Там спалахнув причеп з посилками.