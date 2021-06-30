У Дністрі знайшли тіло батька, який ціною життя врятував трьох доньок з води

У Дністрі знайшли тіло батька, який ціною життя врятував трьох доньок з води

Тіло було на дні недалеко від берега.

На Прикарпатті у Дністрі рятувальники знайшли тіло чоловіка, який врятував трьох доньок і загинув сам.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Пошуки тривали напередодні цілий день, видимість під водою була дуже поганою - водолази не бачили на відстані витягнутої руки. І напередодні і не помітили тіло, яке лежало на дні за 300 метрів від берега. Знайшли його лише сьогодні.

«У зв'язку з тим, що водолази проводили пошукові роботи, була погана видимість, десь 10-20 сантиметрів. Так тіло не знайшли. Сьогодні зранку проходили на човнах, вода збурлилася на великих оборотах і тіло піднялося на поверхню», - каже начальник аварійно-рятувальної частини ГУ ДСНС в Івано-Франківській області Михайло Курч.

39-річний загиблий - батько 5 дітей. З трьома своїми старшими доньками - їм 8, 10 та 11 років - пішов відпочивати на стихійний пляж на березі Дністра. Одна з дівчат зайшла на глибину, течія почала затягувати її далі. Інстинктивно вона вхопилася за свою сестру і потягла за собою. Батько разом з третьою дочкою почали їх витягати. Зрештою чоловік зумів виштовхнути усіх дітей на мілину. А от сам пішов під воду.

Рятувальники кажуть, що Дністер у тому місці дуже підступний: глибина місцями до 3 метрів, чимало вирв, а найгірше - дуже сильна течія.

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